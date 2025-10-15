"Сутки стояла в болотной воде" - через какие ужасы войны прошла медсестра Елизавета Костякова

Ад первого дня Великой Отечественной войны прошелся по судьбе Елизаветы Костяковой. На фото, размещенном в экспозиции Музея обороны Брестской крепости, она вместе с мужем. И это два фона и две судьбы.

Алексей Костяков был политруком 98-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона и погиб в первые дни войны (до сегодняшнего дня неизвестны ни обстоятельства, ни место гибели политрука Костякова).

Лиза была медсестрой хирургического отделения Брестского военного госпиталя. На службу в Брестскую крепость молодая семья прибыла в 1940 году. Весной 1941-го уехали в отпуск, а в гарнизон вернулись за месяц до начала Великой Отечественной.

"Госпиталь находился на Волынском укреплении, его еще называют Южным островом. Он был очень большим (больше чем 25 зданий, куда входили разные корпуса и отделения). Это был госпиталь Западного особого военного округа. Накануне Великой Отечественной войны обстановка уже была тревожной и неспокойной, поэтому госпиталь решили передислоцировать. Подальше от границы вывозили оборудование, персонал. Должны были завершить все 28 июня, но не успели", - рассказала исторические факты старший научный сотрудник Мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" Ольга Игнатович.

Алексей Костяков, сын Елизаветы Костяковой:

"Мы проснулись от разрывов снарядов. Отец быстро надел фуражку и помчался на батарею. А мать как была в халате и тапочках, так и помчалась в мастерские, захватив еще с собой на руки соседского мальчика".

В ремонтных мастерских артиллеристов Елизавета Костякова находилась несколько суток. Она, как и другие женщины, вспоминала, что воды и еды не было, появлялись раненые, бои не прекращались, дети плакали. Женщины и дети провели там несколько дней без еды, теплых вещей, в непрекращающемся дыме от пожаров и взрывов за стенами казематов.

"Они пытались там найти воду, копали что-то типа колодца, прокопали до воды, но она была очень плохая, потому что это же мастерская, а там и бензин, и масло, поэтому для питья была не очень пригодна. Но куда деваться? Надо было как-то выживать", - вспомнил Алексей Костяков.

Лиза была на шестом месяце беременности. При первой возможности муж прибежал к ней. Это случилось на четвертый день войны. Это оказалась их последняя встреча в жизни. На восьмой день они вышли из укрытия.

Завотделом "Восточный форт" Мемориального комплекса "Брестская крепость - герой" Инна Гавриленко сообщила, что многие командиры писали, что тяжелее всего было видеть страдания женщин и детей, поэтому, наверное, они приняли для себя решение отправить семьи в плен ради спасения, потому что понимали, что погибнут вместе с ними. "А если фашисты пожалеют и не будут расстреливать семьи, то это станет единственный шансом, который нужно использовать. И как бы ни было страшно, пришлось идти. Например, Горевая Фаина Петровна писала, что они привязали к палке белую тряпку и вышли из укрытия, над ними смеялись фашисты и фотографировали их", - рассказала Инна Гавриленко.

Под конвоем с автоматчиками пленных женщин повели в город. Затем несколько дней нацисты держали их под охраной и отпустили. Через три месяца Елизавета Костякова родила сына. Женщине пришлось у себя самой принимать роды. Алексей (сына Елизавета назвала в честь мужа) родился в поле, хотя официально у него везде записано, что появился на свет в деревне Подлесье Брестского района Брестской области. "По рассказам мамы, у нее была металлическая коробочка, где были заранее заготовлены стерильная нить и лезвие. Она это хранила. Кому сказать, но никто не верит, что грудного ребенка кормила отваром из бараньих голов, ведь молока не было", - добавил сын Елизаветы Костяковой.

Лиза с младенцем на руках скиталась по многим деревням, а затем ушла в партизаны, в отряд Чернака. Женщина с ребенком на руках боялась идти в партизанский отряд, но ее туда настойчиво звали - ее руки там были нужны, ведь она медсестра. Елизавета Костякова вспоминала, что ей приходилось оказывать помощь в делах, в которых она даже не совсем была компетентна как медсестра.

"Они с партизанским отрядом два раза переходили линию фронта. Однажды немцы их зажали осенью, в октябре. Зажали так, что им пришлось уйти в болото, и они там сутки простояли в холодной воде", - рассказал Алексей Костяков.

Ребенка Елизавета вынуждена была оставить у посторонних людей на хуторе. Семья помогала партизанам, поэтому знала, что это надежные люди. При любой возможности женщина навещала сына. К слову, Алексей Костяков считает их своими вторыми родителями, даже поддерживал с ними связь до их смерти. Сейчас общается с их детьми.

После освобождения Бреста Елизавета Костякова стала директором дома малютки, позже начала трудиться в больнице и до конца жизни была связана с медициной.

Многие женщины Брестской крепости брали в руки оружие и наравне с мужчинами стреляли во врага. На многих участках обороны можно было встретить женщину с пистолетом, наганом и винтовкой в руках, но в большинстве своем они остались неизвестными.

Как жены красноармейцев переживали ад первых дней войны в огне Брестской крепости. Как спасали раненых и отбивали атаки врага. Об этом и не только смотрите во 2-й части трилогии "Судьбы женщин Брестской крепости".