"Связали колючей проволокой и закопали живьем" - почему и как образовалась "Молодая гвардия"

Город Краснодон был оккупирован фашистскими захватчиками 20 июля 1942 года. Люди лишались имущества и терпели зверство. В это время образовалась "Молодая гвардия", которая сыграла важную роль в борьбе с фашистами.

Немецкие захватчики заставляли местных шахтеров добывать уголь для фашистской Германии. Шахтеры всячески отказывались работать, проводили завалы в шахтах, приводили в негодность оборудование.

Татьяна Данилова, научный сотрудник музея "Памяти павших" г. Ровеньки (ЛНР):

"Тогда фашисты предприняли акт устрашения. 29 сентября 1942 года в Краснодоне ночью в городской парк вывели 32 шахтера. Связав их колючей проволокой спиной к спине по два человека, их просто живыми засыпали землей и песком".

По словам научного сотрудника музея, на следующий день, 30 сентября 42 года, молодые ребята Краснодона и близлежащих поселков создали свою молодежную подпольную организацию ("Молодая гвардия"), чтобы мстить.

"Молодогвардейцы разбивали автоколонны с оборудованием, которое должно было ехать в Германию, сжигали скирды хлеба, заражали клещом зерно, нарушали телефонную связь, разгоняли скот по степи - материальный ущерб фашистским захватчикам был нанесен значительный", - отметила старший научный сотрудник музея "Молодая гвардия" г. Краснодон (ЛНР) Дарья Симчук.

Артем Рубченко, директор Государственного бюджетного учреждения культуры "Луганский краеведческий музей" (ЛНР):

"Они получали сводки информбюро и распространяли их, в том числе печатали листовки. В то время это было крайне важно. Потому что население было запугано, ведь немцы проводили массовую дезинформацию и, конечно, стремились внушить населению, что война проиграна и дальше уже не имеет никакого смысла сопротивляться. Что, естественно, было не так".

Как рассказала Дарья Симчук, молодогвардейцы собрали небольшой радиоприемник и слушали сводки Советского информбюро, на основе которых писали листовки. Делалось это для того, чтобы местное население понимало о настоящих действиях на фронте, чтобы оно не верило поддельным газетам, в которых было написано, что Красная армия скоро будет разбита, Москва пала.

Позже ребята сами собрали небольшой типографский станок, найдя детали на развалинах местной типографии. В итоге было выпущено более 5035 таких листовок.