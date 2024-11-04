"Воскрешение" после казни, иглы под ногтями - как фашисты наказывали "Молодую гвардию"

Фашистские захватчики 20 июля 1942 года оккупировали город Краснодон. Люди лишались имущества и терпели зверство. В это время образовалась "Молодая гвардия", которая сыграла важную роль в борьбе с фашистами и во многом помогала местным жителям.

Но уже в начале января, к сожалению, организация была раскрыта.

Дарья Симчук, старший научный сотрудник музея "Молодая гвардия" г. Краснодон (ЛНР):

"Перед Новым годом в город приехали машины с немецкими подарками. Там были письма, продовольствие, сигареты - то, что принадлежало немцам. И красногвардейцы решили, что одну из этих машин нужно разобрать".

Таким образом молодые герои помогали своим товарищам и их семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Так, одного из мальчишек попросили передать сигареты. "И когда он с ними шел, полицаи увидели его и спросили, откуда у него эти сигареты. Он говорит: "Мне Женя Машков отдал". Таким образом, Машков был арестован одним из первых. Геннадий Почепцов, который написал донос на "Молодую гвардию", жил с ним по соседству. И когда он увидел в окно, что его товарища по подпольной группировке арестовали, он подумал, что "Молодая гвардия" раскрыта", - рассказала старший научный сотрудник музея.

Геннадий Почепцов пошел к своему отчиму, который был тайным агентом немецкой полиции. Он ему рассказал, что есть такая подпольная организация, и все, что происходит в городе, совершает она. Отчим попросил написать список всех, кого Гена знает, и отнести в полицию. "Тебе за это ничего не будет", - сказал отчим. Молодой парень так и сделал.

"И тогда из Краснодона в Ровеньки доставили Олега Кошевого, Любу Шевцову, Семена Остапенко, Виктора Субботина, Дмитрия Огурцова. И эта пятерка молодогвардейцев приняла страшные муки, выдержала пытки, боль, но никто не произнес никакого предательства", - акцентировала научный сотрудник музея "Памяти павших" г. Ровеньки (ЛНР) Татьяна Данилова.

По словам Дарьи Симчук, родители молодых ребят, которые сидели в камерах, через передачки одежды находили какие-то весточки от них.

Дарья Симчук:

"В этих записках не было никакого сожаления о содеянном. Возможно, они, когда начинали свою деятельность, не думали, что так все обернется, что им придется пережить настолько нечеловеческие пытки. Это и инсценировка казни через повешение, когда человек полностью задыхался, его выносили на снег, обливали холодной водой, возвращали в камеру, и начиналось все сначала. Девушек сажали на раскаленную печь, загоняли под ногти раскаленные иглы, ломали конечности, пальцы рук и ног. Девушек подвешивали за косы".

"Тогда из камеры, где находились молодогвардейцы, была только одна дверь - в камеру смертников, откуда живыми уже никто не возвращался. Над железной дверью фашисты разместили обгоревшую доску с надписью на немецком языке, которая в переводе означает: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". Эти слова фашисты взяли из божественной поэмы Данте, они располагались над входом в ад", - обозначила Татьяна Данилова.