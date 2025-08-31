3.69 BYN
Свыше 2 тыс. военных и 450 единиц техники. В Беларуси дали старт совместным учениям ОДКБ
В Беларуси стартовали совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Торжественная церемония открытия состоялась на площади Победы в Витебске. Также делегации возложили цветы к памятнику "Десантникам всех поколений".
Замысел учений, старт которым 31 августа был дан в Витебске, тесно связан с концепцией стратегического учения "Запад-2025". Основная задача Коллективных сил оперативного реагирования - обеспечить развертывание региональной группировки войск.
В ходе учений будут отработаны комплексные задачи, связанные с обеспечением общественной безопасности, созданием условий для противодействия внешней агрессии, а также с акцентом на борьбу с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Каждый воинский контингент продемонстрирует свои возможности.
Павел Муравейко, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси: "В рамках отработки эпизодов учения предусмотрены 2 варианта действий. Первый - работа национальных контингентов автономно, когда каждая группа выполняет отдельную оперативную задачу, реализуя определенный замысел учений. Второй вариант - смешанные контингенты, которые решают задачи одновременно. Нам очень просто и легко реализовывать такие подходы: мы учились в одних школах, у нас единый взгляд на оценку военно-политической обстановки и на ведение боевых действий".
В маневрах принимают участие более 2 тыс. военнослужащих. Это представители Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики. В учениях задействовано 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая самолеты, вертолеты и более 70 различных беспилотников.
"Наша армия ежедневно повышает уровень боевой подготовки. Навыки, полученные здесь, будут применяться в реальных условиях. Государство создает все необходимые условия для обучения личного состава", - отметил представитель воинского контингента от Кыргызстана Мирзат Шанкоев.
"Воинский контингент Российской Федерации прибыл на место дислокации для участия в учениях. Контингент готов к выполнению поставленных задач совместно со странами-участницами и их воинскими подразделениями. Взаимодействие налажено, проблемных вопросов нет", - с уверенностью заявил старший воинского контингента от России Григорий Курчанинов
Учения пройдут в Витебской области на двух полигонах – "Лепельском" и "Лосвида". Маневры будут отрабатываться до 6 сентября.