Свыше 2 тыс. военных и 450 единиц техники. В Беларуси дали старт совместным учениям ОДКБ

В Беларуси стартовали совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон". Торжественная церемония открытия состоялась на площади Победы в Витебске. Также делегации возложили цветы к памятнику "Десантникам всех поколений".

Замысел учений, старт которым 31 августа был дан в Витебске, тесно связан с концепцией стратегического учения "Запад-2025". Основная задача Коллективных сил оперативного реагирования - обеспечить развертывание региональной группировки войск.





В ходе учений будут отработаны комплексные задачи, связанные с обеспечением общественной безопасности, созданием условий для противодействия внешней агрессии, а также с акцентом на борьбу с незаконными вооруженными формированиями и диверсионно-разведывательными группами. Каждый воинский контингент продемонстрирует свои возможности.

Павел Муравейко, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси: "В рамках отработки эпизодов учения предусмотрены 2 варианта действий. Первый - работа национальных контингентов автономно, когда каждая группа выполняет отдельную оперативную задачу, реализуя определенный замысел учений. Второй вариант - смешанные контингенты, которые решают задачи одновременно. Нам очень просто и легко реализовывать такие подходы: мы учились в одних школах, у нас единый взгляд на оценку военно-политической обстановки и на ведение боевых действий".

В маневрах принимают участие более 2 тыс. военнослужащих. Это представители Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызской Республики. В учениях задействовано 450 единиц вооружения, военной и специальной техники, включая самолеты, вертолеты и более 70 различных беспилотников.

"Наша армия ежедневно повышает уровень боевой подготовки. Навыки, полученные здесь, будут применяться в реальных условиях. Государство создает все необходимые условия для обучения личного состава", - отметил представитель воинского контингента от Кыргызстана Мирзат Шанкоев.

"Воинский контингент Российской Федерации прибыл на место дислокации для участия в учениях. Контингент готов к выполнению поставленных задач совместно со странами-участницами и их воинскими подразделениями. Взаимодействие налажено, проблемных вопросов нет", - с уверенностью заявил старший воинского контингента от России Григорий Курчанинов