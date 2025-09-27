3.64 BYN
Свыше 5,7 т запрещенных веществ изъято в результате масштабной операции "Канал - Западная Двина"
Свыше 5,7 т запрещенных веществ изъято в результате масштабной антинаркотической операции "Канал - Западная Двина". Было задействовано более 20 тыс. правоохранителей ОДКБ. Основной этап спецоперации проводился на текущей неделе и был призван выявить трансграничные каналы поставки наркотиков, нейтрализовать преступные группировки и ликвидировать подпольные производства. Штаб базировался в Глубокском районе Витебской области. Кроме представителей государств - членов ОДКБ, подключились наблюдатели из Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов. В этих странах также реализованы антинаркотические мероприятия. Механизм взаимодействия нарабатывался годами, он полностью доказал свою эффективность", - подчеркнули в МВД нашей страны.
Геннадий Казакевич, замминистра внутренних дел Беларуси:
"Операция прошла крайне результативно. Год от года она приобретает более международный характер, в ней принимают участие не только государства - участники ОДКБ, но и многочисленные наблюдатели, которые в своих странах проводят те же оперативные мероприятия, что проводим мы. Тот механизм, который мы годами нарабатывали в рамках проведения ежегодных операций, доказал свою результативность, мы в этом сегодня убедились".
Андрей Храпов, замминистра внутренних дел России:
"Абсолютно все справились с поставленными задачами. Хотел поблагодарить Министерство внутренних дел Беларуси за высокую организацию данного мероприятия и достойный прием на гостеприимной белорусской земле".
Также в рамках спецоперации силовики выявили 460 сайтов по продаже запрещенных веществ, раскрыли более полутысячи наркопреступлений. Тесное сотрудничество позволило вскрыть свыше тысячи незаконных транзакций на общую сумму 400 млн рублей.