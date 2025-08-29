Татищев: Компетенции Беларуси востребованы в ШОС

Беларусь в рамках ШОС активно развивает все направления сотрудничества со странами - участниками организации. В частности, большое внимание уделяется гуманитарным проектам. Об этом в студии "Первого информационного" рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.

"У нас есть большой опыт в организации мероприятий по безопасности и, конечно, логистика и транспорт. Как партнер Китая, мы часть инициативы "Один пояс - один путь", и строительство в Беларуси и успешная эксплуатация "Великого камня", в общем-то, тому живое промышленное свидетельство. Поэтому компетенции Беларуси, безусловно, востребованы в ШОС, в том числе гуманитарные компетенции", - подчеркнул эксперт.

Также идет активная межбанковская интеграция, отметил он. Напомним, в июле 2024 года Беларусь вошла в состав ШОС и стала десятым по счету полноправным членом данной организации. За этот год Беларусбанк присоединился к межгосударственному объединению банков ШОС, которое направлено на рост инвестиций и улучшение инвестиционного климата. Кроме того, в рамках гуманитарного сотрудничества 6 белорусских вузов присоединились к университету ШОС.