Татищев рассказал о развитии белорусско-американских отношений без нормализации контактов с ЕС
Прагматичный добрососедский подход - так строятся любые контакты. Политика взаимодействия должна строиться исключительно в белорусских интересах. Об этом 14 октября заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросам глобальной международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений.
Появляются положительные нити взаимодействия между Соединенными Штатами и Беларусью. Но в то же время США и страны Евросоюза - это один военный блок НАТО. Можно ли говорить о положительной динамике в отношениях Беларуси и США без положительной динамики в отношениях между Беларусью и Евросоюзом, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Никита Татищев.
"Если рассматривать ситуацию с точки зрения военного блока, то есть через призму НАТО, то сама эта модель изначально эскалационная: отношения строятся не вокруг торговли или взаимных интересов, а вокруг конфронтации. Уже в самом подходе заложен конфликт", - отметил Никита Татищев.
По его словам, если ставить во главу угла именно НАТО, то нормализация отношений подразумевает возобновление договоров и соглашений на самом высоком уровне - о нераспространении вооружений, о создании новой региональной архитектуры безопасности.
Об этом неоднократно говорил Президент Беларуси: архитектура безопасности должна учитывать интересы всех сторон, иначе это уже не безопасность, а игра в одни ворота.
