Тайная жизнь собак: зачем питомцы ходят в бассейн и на SPA-процедуры

Кто-нибудь когда-нибудь задумывался о том, что у собак жизнь совсем не скучная. Их быт - это не просто существование, а целая история, которая полна любви и активностей. В их мире есть все, как у людей - праздники, спорт, забота о здоровье, моменты веселья или даже поход на работу.

Четвероногие являются не только лучшими друзья, но и настоящими членами семьи. Они чувствуют человеческие эмоции, радуются или переживают вместе с людьми тяжелые дни. В благодарность хозяева все чаще хотят угодить пушистым друзьям. А когда речь заходит о дне рождении, простые лакомства становятся уже неактуальны. Все большую популярность, набирают торты по спецзаказу для собак, и в топе продаж находятся из говядины.

Собаки Холи и Акоя

Совладелица пекарни для собак Юлия Волкова рассказала, что состав таких тортов полностью натуральный. Их делают в основном из говядины, овощей и с добавлением небольшого количества риса. Покрытием служит несладкий греческий йогурт, но иногда хозяева питомцев просят заменить на что-то другое. Например, во внутреннюю начинку добавить курицу, рыбу или индейку.

Популярна и роспись торта кисточкой. У красоток Холи и Акои ежегодная церемония вошла в традицию, а для хозяйки это стало способом сказать вкусное спасибо за все, что подопечные приносят в ее жизнь. Лучшее доказательство, что все было вкусно и хочется добавки, - чистая тарелка. Дофаминовый взрыв происходит как у кондитеров, хозяев, так и у собак.

Торт для собак

"Если животное для вас член семьи, то только в радость порадовать питомцев, ведь это же буквально все состоит из настоящих ингредиентов. Натуральный торт в настоящий день рождения. Почему бы нет? - задалась вопросом хозяйка собак Александра Григорьева. - Тот, кто к этому относится скептически, мне их жалко. Наверное, они не получают торт в свой день рождения".

Совладелица пекарни для собак Татьяна Прокопчик добавила - она любит то, что делает. "Приготовление торта - это занятие творчеством, поэтому мы ни дня не работаем, мы просто кайфуем", - сказала она.

Но что нужно, чтобы собака выглядела не только празднично, но и чувствовала себя здоровой и ухоженной? В SPA-салоне для животных собаки не просто могут получить не только стрижку, но и настоящую заботу о теле и душе.

Собака у грумера

"Мы можем сделать азиатский стиль, тогда животное становится более плюшевым, даже медвежонком. Это сейчас модно. В любом случае мы не стрижем их очень коротко. Остается не меньше 1,5-2 см шерсти", - пояснила мастер груминга Анна Назарова.

Кому-то нужна только стрижка или вычесывание, другим - массаж или озонотерапия в джакузи. Озоно-кислородная смесь способствует уничтожению грибов и бактерий. Перед сеансом проводят обязательный душ питомца и отправляют на процедуры.

Сеанс озонотерапии длится 20 минут. Процедура подходит при выпадении шерсти или дерматите, аллергиях или применяется для успокоения нервной системы. В общем, все как у людей. Для усиления эффекта в воду добавляют маски, которые питают, увлажняют шерсть и кожу. Что касается стрижки, то какая бы она ни была - модельная, гигиеническая или выставочная, каждая требует профессионализма и знаний особенностей породы. После завершения процедур на собак наносят специальный парфюм.

Питомец у грумера

Собаки, умеющие красиво жить, хорошо. Но есть ребята, которые ходят на работу. Например, как целая семья породы джек-рассел-терьер. Рик - глава семейства, Лаки - его жена, есть дочка Ева. Каждый из них словно знает русский язык и не только. Но как Рик понимает, что команда сделать кувырок адресована именно ему, объяснил кинолог, артист оригинального жанра Дмитрий Жилинский.

Дмитрий Жилинский:

"Команды делятся на два типа - визуальные и вербальные, то есть можно давать команду голосом или жестом. Когда одной собаке говорю команду голосом, второй могу дать команду жестом. И они это различают".

Четвероногие - артисты оригинального жанра. Чтобы навыки не растерялись, важно ежедневно тренировать интеллект собак. Кинолог дополнил, что занятия с собаками необходимо проводить каждый день, так как если их не тренировать, то они быстро все забудут, поэтому ежедневно Дмитрий тренирует собак по одному-двум часам в день.

Джек-рассел-терьеры выполняют команды

Как и люди, собаки тоже стремятся к совершенству, а их энергия и талант заставляют зрителя восторгаться. "На самом деле трюк, когда собака стоит на мяче, очень легкий, потому что в результате тренировок у них очень хорошо развивается вестибулярный аппарат. Со временем их нужно просто поставить, а они уже сами все делают. Естественно, сначала надо поддерживать, но в дальнейшем они очень быстро все понимают", - сказал Дмитрий Жилинский.

Как и людям, собакам также требуется поддержка для здоровья. В реабилитационном центре четвероногие друзья восстанавливаются после травм или тренируют выносливость. В помощь там имеется водная беговая дорожка.

Татьяна Андрияш, директор центра реабилитации животных:

"Мы стимулируем в воде рефлексы, укрепляем спины. Также к нам ходят собаки-спортсмены (например, бегуны), чтобы укрепить общее здоровье и выносливость, а также для поддержания физического здоровья. Посещают водные процедуры те животные, которые столкнулись с операцией, как правило, это таксы. Хозяева следят за их весом, укрепляют спину плаванием. Есть и те собаки, которые ходят худеть, потому что оптимально сбрасывать вес в воде без ударной нагрузки. В среднем надо полгода, чтобы плавно похудеть. Но все зависит от начальных данных. К примеру, если пришел бигль весом 40 кг, то процесс похудения будет проходить долго, а если крупный чихуахуа весом 7 кг, то он похудеет быстрее".

Павел Валендо проводит тренировку собак в бассейне

Но и это не все. Еще есть плавание в бассейне, которое укрепляет мышечный каркас питомца, уменьшает боли, если были ортопедические операции, и просто способствует эмоциональной разгрузке животного.

Кинолог, инструктор по плаванию животных Павел Валендо поделился, что обычно сеанс в бассейне длится 45 минут, но все зависит от собаки. Время регулируется, отталкиваясь от ее состояния.

В руках Павла Валендо был опытный клиент, поэтому, признался инструктор, он не боится собаке давать максимальную нагрузку. "В первую очередь нужно всегда обращать внимание на дыхание собаки, на ее физические возможности. К нам приходят разные клиенты с разными проблемами. Но к спортсменам, естественно, мы относимся соответствующим образом", - с улыбкой отметил Павел Валендо.