Теплый разговор, поддержка и награды. Наталья Кочанова встретилась с многодетными матерями

"Все, что сделано за эти годы для поддержки многодетных семей в стране, дорогого стоит". Таким мнением поделилась Председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с представителями ассоциации многодетных родителей. Объединение насчитывает около 4 тыс. многодетных семей и оказывает материальную, психологическую и юридическую помощь. В ходе теплого разговора обсудили вопросы роли семьи в жизни общества и механизмы господдержки. Активисты ассоциации были удостоены почетных наград и благодарностей спикера верхней палаты.

Татьяна Кравченко, председатель Белорусской ассоциации многодетных родителей: "У нас действительно социально ориентированная страна, льгот для многодетных семей очень много. Даже если взять декретный отпуск: мама может находиться с ребенком до 3 лет и все это время получать выплаты, по сути, зарплату. Причем иногда эта сумма даже больше, чем доход некоторых семей, где оба родителя работают на производстве. Сейчас появилось много новых возможностей в использовании семейного капитала. Эти средства можно потратить и на строительство, и на покупку жилья, и на обучение, и на лечение. Кроме того, теперь разрешено использовать семейный капитал на средства реабилитации для детей-инвалидов. Разве это не помощь? Конечно, помощь и весьма ощутимая".