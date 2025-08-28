Теплые напутствия и подарочные сертификаты. Для украинских ребят в Минске организовали праздник

Белорусский Красный Крест продолжает марафон добрых дел - помощь семьям в подготовке к новому учебному году. Так, очередное мероприятие прошло в центральном районе столицы. Оно объединило 20 семей из Украины, которые вынуждены были покинуть родину.



Каждый ребенок получил теплые напутствия на учебный год и подарочный сертификат на 100 рублей в один из магазинов Минска.

"Красный Крест очень сильно помогает. Мы получали наборы всякие разные. Помогают каждый квартал, детям в школу помогают. И если у нас какие-то вещи от детей выросли и остались, то мы тоже в Красный Крест приносим", - рассказала жительница Минска Екатерина Завидей.

Наталья Савенок, специалист Минской городской организации Белорусского Красного Креста:

"Мы пригласили их не только для получения сертификатов, но чтобы немножко им рассказать о системе образования в Республике Беларусь, потому что у многих дети пойдут впервые в школу в Республике Беларусь, кто-то уже пошел, чтобы немного их проинформировать. Но мы не забываем, конечно же, и о белорусских детях, и во взаимодействии с Комитетом по образованию Мингорисполкома, и администрациями районов города Минска, мы будем помогать детям, которые находятся на надомном обучении и другими социально уязвимыми категориями".