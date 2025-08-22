Точно в цель. Белорусские ракетчики провели блестящие пуски на полигоне Ашулук

Белорусские ракетчики подтвердили высший класс на полигоне Ашулук. Боевые расчеты зенитных ракетных войск Вооруженных Сил Беларуси успешно выполнили пуски из комплексов С-300, "Тор-М2К" и "Бук" в ходе совместного учения.

Белорусские ракетчики подтвердили высший класс на полигоне Ашулук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4355af87-4a27-4cb0-b9b6-da7c9e80832b/conversions/f6984a65-0f53-428b-ad8d-40830611edf2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4355af87-4a27-4cb0-b9b6-da7c9e80832b/conversions/f6984a65-0f53-428b-ad8d-40830611edf2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4355af87-4a27-4cb0-b9b6-da7c9e80832b/conversions/f6984a65-0f53-428b-ad8d-40830611edf2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4355af87-4a27-4cb0-b9b6-da7c9e80832b/conversions/f6984a65-0f53-428b-ad8d-40830611edf2-xl-___webp_1920.webp 1920w Белорусские ракетчики подтвердили высший класс на полигоне Ашулук

Маневры стали важным этапом отработки взаимодействия родов войск в условиях, максимально приближенных к боевым. Все цели поражены с высочайшей точностью.

А это значит, что белорусские расчеты полностью готовы к выполнению сложнейших задач противовоздушной обороны.

Такие совместные тренировки позволяют не только отработать технические навыки, но и укрепить общую систему безопасности Союзного государства.

Павел Муравейко, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf55e7cc-c2a7-4b46-9893-6861c547ce34/conversions/45bc20e0-b0c7-4ec8-b14e-09cddc4a262d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf55e7cc-c2a7-4b46-9893-6861c547ce34/conversions/45bc20e0-b0c7-4ec8-b14e-09cddc4a262d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf55e7cc-c2a7-4b46-9893-6861c547ce34/conversions/45bc20e0-b0c7-4ec8-b14e-09cddc4a262d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cf55e7cc-c2a7-4b46-9893-6861c547ce34/conversions/45bc20e0-b0c7-4ec8-b14e-09cddc4a262d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Павел Муравейко, начальник Генштаба ВС - первый замминистра обороны Беларуси:

"Сегодняшнее учение включало целый комплекс новых методических приемов, в рамках которых мы отработали самые современные способы отражения ударов средств воздушного нападения. В частности, наши комплексы "Тор" впервые выполнили пуски боевых ракет на ходу и в ночных условиях. Ребята сработали очень качественно, все боевые задачи были ими успешно выполнены. Кроме того, в ходе учения мы испытали и опробовали новые варианты действий мобильных огневых групп против беспилотных авиационных комплексов, которые имитировали налет на наши подразделения".

Полигон Ашулук традиционно используется для испытаний систем ПВО высшего эшелона, где создаются условия радиоэлектронного противодействия и применяются сложные воздушные цели.