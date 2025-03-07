3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Только 18 % большегрузов от нормы оформили в пункте "Мядининкай" за сутки
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Только 18 % большегрузов от нормы оформили в пункте "Мядининкай" за суткиnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5465f1e-8599-4c10-9948-6e5b71b21ba3/conversions/d705956d-d9b1-463f-8148-81999e3294bc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5465f1e-8599-4c10-9948-6e5b71b21ba3/conversions/d705956d-d9b1-463f-8148-81999e3294bc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5465f1e-8599-4c10-9948-6e5b71b21ba3/conversions/d705956d-d9b1-463f-8148-81999e3294bc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5465f1e-8599-4c10-9948-6e5b71b21ba3/conversions/d705956d-d9b1-463f-8148-81999e3294bc-xl-___webp_1920.webp 1920w
Всего 18 % фур от нормы оформили на литовском пункте пропуска "Мядининкай" за сутки, об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.
За 24 часа через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог") в Литву проследовало лишь 18 % фур от нормы, т.е. сопредельная сторона оформила 92 из 500 авто.
Контрольные службы пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") за сутки приняли на свою территорию 38 % большегрузов от нормы. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС.
Перед единственным доступным для легковушек польским пунктом пропуска "Тересполь" ("Брест") в очереди находятся более 150 автомобилей. Сопредельная сторона за сутки приняла на свою территорию 39 % легковушек от нормы.