Только 18 % большегрузов от нормы оформили в пункте "Мядининкай" за сутки

Всего 18 % фур от нормы оформили на литовском пункте пропуска "Мядининкай" за сутки, об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на Госпогранкомитет.

За 24 часа через погранпереход "Мядининкай" ("Каменный Лог") в Литву проследовало лишь 18 % фур от нормы, т.е. сопредельная сторона оформила 92 из 500 авто.

Контрольные службы пункта пропуска "Шальчининкай" ("Бенякони") за сутки приняли на свою территорию 38 % большегрузов от нормы. Данный маршрут самый загруженный на пути в ЕС.