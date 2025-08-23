3.70 BYN
Только положительные эмоции - III Республиканский турслет МВД прошел в учебном центре в Горанях
По-спортивному жарко сегодня было и в Минском районе. III Республиканский турслет МВД прошел в учебном центре в Горанях. Участие в программе приняли несколько тысяч правоохранителей со всей страны вместе с семьями.
Около 5 тыс. человек собрались 23 августа на территории учебного центра МВД. Это III Республиканский турслет среди милиционеров и их семей. Как видим, эта идея понравилась, мероприятие стало традицией. Доброй традицией - прокачивать себя в спорте, прививать семейные ценности, развивать коллективный дух.
Родители показывают пример своим детям, руководство - подчиненным.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Сегодня здесь, в учебном центре в Горанях, присутствуют наши семьи, наши дети. И я боюсь назвать число, но на время старта, на 14:00, было около 5 тыс. человек, которые присутствовали здесь. Это рекордная цифра. Данное мероприятие проводится не по приказу руководства Министерства внутренних дел, а именно по желанию сотрудников. Сегодня уже семьи с нетерпением ждут данного праздника".
Здесь можно было увидеть состязание силачей, любителей хоккея и футбола, метких стрелков. Работал пневматический и страйкбольный тир. А еще нельзя пройти мимо грандиозной выставки современного служебного транспорта и ретроавтомобилей. Экспозиция поражает масштабами, палаточный городок, где распределились правоохранители по областям.
Сергей Пищ, помощник начальника Департамента охраны МВД Беларуси:
"Наша команда всегда занимает хорошие места, но победит всегда сильнейший. Кто-то готовится лучше, кто-то готовится чуть-чуть слабее, но в этом случае всегда побеждает дружба. Наш праздник всегда сплачивает, объединяет. А самое главное, что это третье такое на моей памяти мероприятие, только положительные эмоции".
Среди вип-персон на турслет был приглашен и Председатель Белтелерадиокомпании.
Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:
"Всегда получаю огромное удовольствие от того, во-первых, как это сделано, во-вторых, какова здесь атмосфера. Большой комплимент руководству Министерства внутренних дел - на высочайшем уровне корпоративной культуры и единства в МВД. Это на многих мероприятиях ощущается. Поэтому замечательный праздник. Тысячи людей здесь собрались".
Все желающие смогли поучаствовать в марш-броске, который возглавил глава милицейского ведомства.
Несмотря на то что сегодня здесь большая часть милиции, как заявил министр, страна без присмотра не осталась. Те, кто должен быть сейчас на службе, находится там. Но отдыхают милиционеры так, что всегда начеку, в любой момент готовы выдвинуться на место, где необходима их помощь.