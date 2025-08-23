Только положительные эмоции - III Республиканский турслет МВД прошел в учебном центре в Горанях

По-спортивному жарко сегодня было и в Минском районе. III Республиканский турслет МВД прошел в учебном центре в Горанях. Участие в программе приняли несколько тысяч правоохранителей со всей страны вместе с семьями.

Около 5 тыс. человек собрались 23 августа на территории учебного центра МВД. Это III Республиканский турслет среди милиционеров и их семей. Как видим, эта идея понравилась, мероприятие стало традицией. Доброй традицией - прокачивать себя в спорте, прививать семейные ценности, развивать коллективный дух.

Родители показывают пример своим детям, руководство - подчиненным.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Сегодня здесь, в учебном центре в Горанях, присутствуют наши семьи, наши дети. И я боюсь назвать число, но на время старта, на 14:00, было около 5 тыс. человек, которые присутствовали здесь. Это рекордная цифра. Данное мероприятие проводится не по приказу руководства Министерства внутренних дел, а именно по желанию сотрудников. Сегодня уже семьи с нетерпением ждут данного праздника".

Здесь можно было увидеть состязание силачей, любителей хоккея и футбола, метких стрелков. Работал пневматический и страйкбольный тир. А еще нельзя пройти мимо грандиозной выставки современного служебного транспорта и ретроавтомобилей. Экспозиция поражает масштабами, палаточный городок, где распределились правоохранители по областям.

Сергей Пищ, помощник начальника Департамента охраны МВД Беларуси:

"Наша команда всегда занимает хорошие места, но победит всегда сильнейший. Кто-то готовится лучше, кто-то готовится чуть-чуть слабее, но в этом случае всегда побеждает дружба. Наш праздник всегда сплачивает, объединяет. А самое главное, что это третье такое на моей памяти мероприятие, только положительные эмоции".

Среди вип-персон на турслет был приглашен и Председатель Белтелерадиокомпании.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Всегда получаю огромное удовольствие от того, во-первых, как это сделано, во-вторых, какова здесь атмосфера. Большой комплимент руководству Министерства внутренних дел - на высочайшем уровне корпоративной культуры и единства в МВД. Это на многих мероприятиях ощущается. Поэтому замечательный праздник. Тысячи людей здесь собрались".

Все желающие смогли поучаствовать в марш-броске, который возглавил глава милицейского ведомства.