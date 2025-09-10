"Мое мнение как польского политика: я бы искал провокации именно с украинской стороны, пропуск дронов, возможно, запущенных российской стороной, или запуск собственных украинских БПЛА для того, чтобы втянуть Польшу в конфликт с Российской Федерацией. Это выгодно украинской стороне, которая хочет продолжать войну с Россией, но не имеет ни собственных сил, ни средств, им нужно спровоцировать Польшу как страну НАТО. Потому что нигде нет таких агрессивных политиков в отношении войны, как в Польше, не считая, конечно, литовских".