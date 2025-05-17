Толвински: Поляки сами вычеркнули себя из семьи победителей

"В 1945 году мы - белорусы, русские, поляки и другие народы - были народами-победителями. Мы, поляки, сами вычеркнули себя из этой семьи победителей", - таким мнением в программе "Это другое" поделился экс-кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Фронт" Кшиштоф Толвински.

Политик отметил: для него большая честь, что 9 мая 2025 года, в 80-ю годовщину Дня Победы, как сосед и как польский политик он смог по приглашению белорусской стороны находиться в в Минске. "Что я вижу, как ваш сосед? Я вижу, что для белорусов День Победы, день окончания Великой Отечественной войны - основа, скрепа белорусского государства и белорусского народа. Это не только исторический праздник для вас, белорусов, он стал вашей национальной идентичностью, которая является основой современной государственности Беларуси. Почему это так важно сегодня? И почему мне грустно как поляку? Потому что в 1945 году мы - белорусы, русские, поляки и другие народы - были народами-победителями. Мы, поляки, сами вычеркнули себя из этой семьи победителей".

Кшиштоф Толвински:

"Это особенно важно сегодня, когда мы находимся под постоянной угрозой войны, возрождения неонацизма, идеологией ненависти одной нации к другой. И за примерами тут далеко ходить не надо. Как поляки сегодня встречают своих соседей-белорусов? Минными полями! Зачем это нужно? Я могу понять еще стену, которую мы построили. Но зачем у нас, поляков и литовцев, сегодня на границе с Беларусью стоят минные поля? Так "приветствуем" белорусов - строим минные поля. Зачем? Беларусь атакует? Вы, белорусы, хоть раз говорили, что собираетесь воевать с Польшей?"

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