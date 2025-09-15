3.63 BYN
Томаш Шмидт: Китай, Россия и Беларусь - что скажет Варшава на такие учения?
Более 100 представителей средств массовой информации из 15 стран и наблюдатели из 23 стран присутствовали на учениях "Запад-2025". Из них трое - из стран НАТО, в том числе из Америки.
Беларусь с российским союзником демонстрирует открытость, в отличие от наших западных соседей.
Министр обороны нашей страны Виктор Хренин заявил: "Все, что интересует: смотрите, наблюдайте, делайте выводы".
Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья: "Ничего страшного нет, это все для обороны. Это нормально, периодически происходит. Я уже видел очень хорошую военную технику, отличную подготовку. Сотрудничество между русскими и белорусами прекрасное, есть взаимопонимание. Это нужно развивать. Я вам предлагаю: подумайте, чтобы еще и китайцев привлечь к совместным учениям втроем - Китай, Россия и Беларусь. Интересно, что скажет Варшава на такие учения".
Министр обороны Беларуси отметил, традицию проведения таких белорусско-российских учений продолжат. Как определили наши главы государств, раз в два года. Тем более если это вызывает такой бешеный интерес.