Более 100 представителей средств массовой информации из 15 стран и наблюдатели из 23 стран присутствовали на учениях "Запад-2025". Из них трое - из стран НАТО, в том числе из Америки.



Беларусь с российским союзником демонстрирует открытость, в отличие от наших западных соседей.



Министр обороны нашей страны Виктор Хренин заявил: "Все, что интересует: смотрите, наблюдайте, делайте выводы".

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья: "Ничего страшного нет, это все для обороны. Это нормально, периодически происходит. Я уже видел очень хорошую военную технику, отличную подготовку. Сотрудничество между русскими и белорусами прекрасное, есть взаимопонимание. Это нужно развивать. Я вам предлагаю: подумайте, чтобы еще и китайцев привлечь к совместным учениям втроем - Китай, Россия и Беларусь. Интересно, что скажет Варшава на такие учения".