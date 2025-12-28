Традиционный салат оливье - эксперты подсчитали, во сколько обойдется блюдо

Пока народ готовит всеми любимый салат оливье, эксперты считают его индекс, чтобы определить паритет покупательной способности. Говоря простым языком, это неофициальный курс, замешанный на майонезе, по которому можно определить возможности кошелька.

Мы не станем добавлять диковинные ингредиенты, а оценим классический рецепт. Во сколько же обойдется традиционный оливье, подсчитают в рубрике "Контекст".

Можно сколько угодно ломать голову над тем, что приготовить на Новый год, но без кулинарной классики не обойдется ни один праздничный стол. Салат оливье в разных исполнениях непременно будет уплетать вся семья. В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли уверяют, что традиционное блюдо сможет позволить каждый. Более того, салат даже обойдется дешевле, чем в 2024 году.

Стандартный набор продуктов: банка горошка, 300 г вареной колбасы, 0,5 кг картофеля, по 200 г моркови и соленых огурцов, 100 г репчатого лука, полдесятка яиц и 200 г майонеза.

В профильном ведомстве подсчитали, что приготовить блюдо получится за 11 рублей. Речь идет не про порцию, а про полноценный салатник, но при условии, что ингредиенты удастся купить по акционной цене. Для сравнения, в декабре 2024 года аналогичный расчет давал 13 рублей. Если вместо соленого огурца в салат вы добавляете свежий, то и здесь магазины не смогут нажиться на популярном продукте.

Правительство установило особый контроль над ценами на социально значимые овощи. В частности, есть ограничения на рост стоимости огурцов и томатов. Производителям и продавцам запрещено повышать цены более чем на 0,3 % в месяц. Любое превышение этого порога потребует специального разрешения.

Индекс оливье давно стал неофициальным, но весьма показательным барометром инфляции и покупательной способности населения. Большинство ингредиентов салата являются базовыми и входят в потребительскую корзину, их удорожание напрямую отражает инфляционные процессы и влияет на бюджет каждой семьи.

Инфляция в Беларуси после трехмесячного снижения вновь несколько выросла и в ноябре составила 7 % в годовом выражении. При этом отмечается повышение благосостояния граждан. Средняя зарплата в Беларуси по итогам текущей пятилетки - 2,7 тыс. белорусских рублей, т.е. обеспечен устойчивый рост реальной зарплаты.

Праздничный стол белорусов на 99,9 % может состоять из отечественных продуктов. В год на одного белоруса приходится 147 кг мяса, 958 кг молока, 304 кг овощей, 341 кг картофеля, 407 яиц. Объем продовольствия в несколько раз превышает потребление.

В стабфонды заложили даже на треть больше овощей, чем в 2024 году. Во избежание разговоров о том, что все лучшее продали на экспорт, хранилища перевели в систему госзаказа, где сельхозпроизводители - поставщики, а торговые сети и бюджетные организации - заготовители. Если у производителя появятся излишки, он сможет их продать, в том числе и за рубеж, но обязательно по согласованию с МАРТ, облисполкомами и Мингорисполкомом.