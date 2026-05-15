Лукашенко и Трамп могут поспособствовать урегулированию ситуации в Украине, считает Франклин Грэм
Президенты Трамп и Лукашенко могут поспособствовать урегулированию ситуации в Украине, считает Франклин Грэм.
Президент и генеральный директор Евангелистской ассоциации Билли Грэма дал эксклюзивное интервью корреспонденту "Первого информационного" Виктории Сенкевич. Он поделился подробностями встречи с Президентом Беларуси и личным впечатлением об Александре Лукашенко.
Франклин Грэм, президент и гендиректор Евангелистской ассоциации Билли Грэма (США):
"О, он мне очень понравился. Он сильно напоминает мне нашего Президента Трампа. Я нахожу его прямым человеком. Я считаю, что он честен в своих суждениях и не боится быть откровенным. Он мне очень понравился. И я верю, что он может стать другом Президенту Трампу, и я хотел бы, чтобы они когда-нибудь встретились. Я думаю, важно, чтобы мы встречались друг с другом, нам нужно работать вместе, чтобы пытаться решать проблемы, а Президент Трамп любит решать проблемы, и я думаю, что ваш Президент Лукашенко тоже хочет, я верю, что он тоже хочет решать проблемы".
Что Франклин Грэм посоветует Дональду Трампу в отношении Беларуси, какое мнение составил сам? И в чем президенты Беларуси и США схожи? Полную версию интервью смотрите на "Первом информационном" 16 мая в 15:20 и 20:05.