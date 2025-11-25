"Трамп нигде не проиграет" - Петр Петровский рассказал о стратегии США в давлении на Украину news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4e8979ae-8161-45fe-8321-7757049944dc/conversions/888b8e0c-921d-4895-b65f-060fcdd5a8fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

На фоне коррупционного скандала, инициированного США через НАБУ, Украина оказалась перед сложным выбором, связанным с необходимостью изменения своей политики. Ситуация развивается в контексте подготовки к "войне бюджетов" между Россией и Европейским союзом, запланированной на 2026 год. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

По словам политического аналитика Петра Петровского, в ближайшие годы ожидается обострение финансового противостояния. "На 2026 год, это видно, запланирована война бюджетов. Европейский Союз лихорадочно ищет новые средства на войну, на закупку вооружения у американцев. А с другой стороны, Российская Федерация тоже немножко скорректировала и выплаты", - заявил аналитик.

Эксперт отметил, что Европейский союз, несмотря на кажущееся преимущество, сталкивается с серьезными трудностями: "Он страдает больше. Потому что российское вооружение в цене, в себестоимости дешевле по производству. А ЕС закупает американское вооружение, которое достаточно дорогое для рынка".

Особое внимание уделяется роли США в конфликте. "Трамп, как говорится, нигде не проиграет. Его позиция - если вы хотите воевать, вы покупаете наше вооружение, если не хотите, тогда мы пытаемся Россию дистанцировать от КНР и тут получаем какие-то плюшки", - пояснил Петр Петровский.

Для финансирования военных поставок ЕС прибегает к займам и рассматривает возможность использования замороженных российских активов. Аналитик предупредил о последствиях их возможной конфискации: "Если Европейский Союз просто ворует эти деньги, надо называть вещи своими именами, то получается, что он дискредитирует собственную финансовую банковскую систему. Любая третья страна теперь будет думать, что банки Европейского Союза не дают гарантий в сохранности вкладов. А значит, лучше оттуда вывести капиталы".

Петр Сергеевич описал дилемму, стоящую перед украинским руководством. "Перед Зеленским стоит очень сложная развилка. С одной стороны, у него есть те националисты, бандеровцы, которые очень сильно внедрены в систему власти, контролируют идеологию. И тут ему говорят, что от чего-то надо отказаться. Бьют по тем основаниям, которые сложились в современной украинской государственности после Майдана 2014 года. То есть дебандеризация, отмена давления на украинскую православную церковь и языкового национализма", - объяснил аналитик.

"Зеленский, который с таким пафосом продвигал вот эту идеологию, теперь сталкивается с тем, что ему надо откатываться от этого. Он стоит в развилке перед кризисом", - заявил Петр Петровский.