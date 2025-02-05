3.44 RUB
3.42 USD
3.53 EUR
Трамп предлагает сделать сектор Газа собственностью США
Первым иностранным лидером, с которым встретился новый глава Белого дома, стал премьер-министр Израиля. Итоги их встречи оказались поистине сенсационными. Трамп предложил выселить палестинцев из сектора Газа, расселив их по дружественным арабским странам. Этот переезд Соединенные Штаты даже готовы оплатить. Но Вашингтон не стоит подозревать в бескорыстной филантропии. Сектор Газа, во-первых, должен стать американской собственностью, во-вторых, ему предстоит превратиться в фешенебельный курорт.
Дональд Трамп, президент США:
"Я действительно считаю, что когда мы станем собственниками, это принесет стабильность на Ближний Восток. Всем, с кем я говорил, нравится, что Соединенные Штаты будут владеть этим участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Это великолепное место вскоре просто никто не узнает".
Идея расселения сектора Газа встречена всеобщим осуждением
Эта идея, мягко говоря, была встречена международным сообществом в штыки. О своем неприятии проекта выселения палестинцев с их исконных земель заявили власти Франции, Великобритании, Турции, а также ряда других влиятельных держав. Экспатриацию такого рода называют разновидностью геноцида. Мало того что палестинцы лишатся территорий, которые принадлежали их предкам, будет окончательно поставлен крест на самой идее создания суверенного палестинского государства. Практически все арабские организации выступили с осуждением предложений Трампа. Нового хозяина Белого дома это, похоже, остановить неспособно.