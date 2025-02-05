Трамп предлагает сделать сектор Газа собственностью США

Первым иностранным лидером, с которым встретился новый глава Белого дома, стал премьер-министр Израиля. Итоги их встречи оказались поистине сенсационными. Трамп предложил выселить палестинцев из сектора Газа, расселив их по дружественным арабским странам. Этот переезд Соединенные Штаты даже готовы оплатить. Но Вашингтон не стоит подозревать в бескорыстной филантропии. Сектор Газа, во-первых, должен стать американской собственностью, во-вторых, ему предстоит превратиться в фешенебельный курорт.

Дональд Трамп, президент США:

"Я действительно считаю, что когда мы станем собственниками, это принесет стабильность на Ближний Восток. Всем, с кем я говорил, нравится, что Соединенные Штаты будут владеть этим участком земли, развивать его и создавать тысячи рабочих мест. Это великолепное место вскоре просто никто не узнает".

Идея расселения сектора Газа встречена всеобщим осуждением