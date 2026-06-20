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Третий трудовой семестр накануне стартовал в Могилеве
С пользой для себя и регионов. Третий трудовой семестр в Беларуси накануне стартовал в Могилеве. Туда накануне приехали делегации всех областей, а также из России. Церемония прошла на знаковом месте - у мемориала "Буйничское поле" - с минутой молчания в память о героях Великой Отечественной войны и возложением цветов к мемориалу. Ребята побывали в Музее славы Могилевщины, который посвящен боевому и трудовому подвигу жителей региона. Приняли участие в играх и конкурсах.
Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:
"Для себя ставим амбициозные планы. В этом году мы уже идем с некоторым опережением, надеемся прирасти примерно на 15-20 %. А это практически 80 тыс. молодых людей, которые придут в студенческие отряды. Появляется новое направление - это финансовый отряд, появилась новая разновидность строительного отряда - это молодежно-конструкторское бюро. И мы надеемся, что и дальше мы будем развиваться".
В этом году студенческие отряды будут работать на более чем 2 тыс. объектах. Это промышленные гиганты, Белорусская железная дорога, пионерские лагеря, учреждения здравоохранения, а также важные соцобъекты.