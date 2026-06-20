Третий трудовой семестр накануне стартовал в Могилеве

С пользой для себя и регионов. Третий трудовой семестр в Беларуси накануне стартовал в Могилеве. Туда накануне приехали делегации всех областей, а также из России. Церемония прошла на знаковом месте - у мемориала "Буйничское поле" - с минутой молчания в память о героях Великой Отечественной войны и возложением цветов к мемориалу. Ребята побывали в Музее славы Могилевщины, который посвящен боевому и трудовому подвигу жителей региона. Приняли участие в играх и конкурсах.

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0205dc08-25b0-4272-a307-c7b1324fb8c3/conversions/ba1a9301-2144-4c18-9893-ff00c1af792b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0205dc08-25b0-4272-a307-c7b1324fb8c3/conversions/ba1a9301-2144-4c18-9893-ff00c1af792b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0205dc08-25b0-4272-a307-c7b1324fb8c3/conversions/ba1a9301-2144-4c18-9893-ff00c1af792b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0205dc08-25b0-4272-a307-c7b1324fb8c3/conversions/ba1a9301-2144-4c18-9893-ff00c1af792b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Надежда Шаховская, командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ:

"Для себя ставим амбициозные планы. В этом году мы уже идем с некоторым опережением, надеемся прирасти примерно на 15-20 %. А это практически 80 тыс. молодых людей, которые придут в студенческие отряды. Появляется новое направление - это финансовый отряд, появилась новая разновидность строительного отряда - это молодежно-конструкторское бюро. И мы надеемся, что и дальше мы будем развиваться".