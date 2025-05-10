Треугольники надежды. 6 млрд писем за годы Отечественной войны доставили на фронт и в тыл почтальоны

Боль и надежда целого поколения на бумаге. В фондах музея Великой Отечественной войны бережно хранятся более тысячи фронтовых писем. В них есть все: любовь, тоска, отвага и вера в Победу.

Голоса любви, заботы и надежды в письмах с фронта

Сегодня нам трудно представить, с каким волнением наши бабушки и дедушки ждали писем с фронта. Какую радость они испытывали, получая известия о том, что их близкие живы и здоровы, и какую боль приносили похоронные извещения. Письма писались в окопах, после боев, в госпиталях. В них солдаты делились своими чувствами, признавались в любви и строили планы на будущее.

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В первые недели войны почтовые работники столкнулась с острой нехваткой конвертов. Именно тогда и появились письма-треугольники. Писали на обычных листах тетради, на брошюрах, на бланках документов - все что было под рукой, чаще всего карандашом, так как чернил и ручек в окопах не было. Клеить почтовую марку было не нужно, а адрес писали на наружной стороне листа.

Уже в конце 1941 года советская почта работала как часы. Ежемесячно на фронт доставлялось более 70 млн писем. За всю войну было доставлено около 6 млрд таких треугольных конвертов. Сейчас в фондах музея Великой Отечественной войны бережно хранятся более 2 тыс. фронтовых писем.

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Письма надежды - белорусская историческая ценность