Трилогия о защитниках Родины: расскажем о героях, принявших первый бой в Брестской крепости

"Первый информационный" готовит Трилогию о защитниках Родины: герои, которые приняли первый бой в Брестской крепости и Гродненском укрепрайоне. Блиц-криг нацистской Германии провалился уже на границе и потерпел крах на Днепровском рубеже. Советский солдат умирал, но не сдавался.