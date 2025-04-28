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Трилогия о защитниках Родины: расскажем о героях, принявших первый бой в Брестской крепости
"Первый информационный" готовит Трилогию о защитниках Родины: герои, которые приняли первый бой в Брестской крепости и Гродненском укрепрайоне. Блиц-криг нацистской Германии провалился уже на границе и потерпел крах на Днепровском рубеже. Советский солдат умирал, но не сдавался.
О рубежах 1941-го, которые стали первым шагом к Великой Победе: 8, 9 и 10 мая - специальные репортажи на "Первом информационном".
Фото БЕЛТА