Цена несогласия - как бандеровцы терроризировали население Беларуси
История Великой Отечественной войны хранит не только память о фронтовых сражениях, но и о трагедиях мирного населения на оккупированных территориях. Одной из самых мрачных страниц для южных районов Беларуси стала деятельность украинских националистов из ОУН (Организация украинских националистов), чьи зверства навсегда остались в памяти выживших свидетелей.
Первые проявления активности бандеровцев в западных регионах БССР были зафиксированы еще с 1939 года. Изначально она носила форму протеста против советской власти в виде листовок и нападения на отдельных солдат.
Игорь Кез, историк, полковник запаса КГБ Беларуси:
"С наступлением войны появились отряды и группы вооруженных людей, которые главной целью считали построение самостоятельного украинского государства, не взирая ни на какие жертвы. Они буквально терзали Брестскую и Пинскую области, то есть южную территорию Беларуси".
В 1941 году руководство ОУН обратилась к нацисткой Германии с просьбой передать южную территорию Беларуси под протекторат Украины. К 1944 году здесь действовало около 250 отрядов и групп общей численностью до 12 тысяч человек.
"7 августа 1948 году это произошло. Мне было шесть с половиной лет. Утром я пасу корову, прибегает мой брат Петя, которому было 10 лет. Он мне говорит: "Прячься, сейчас будут стрелять". И вот как бандеровцы стали стрелять, так я побежала. Всех сестер тогда расстреляли, одна из них, Вера, вся сгорела, они ей груди отрезали. Тетя Ева была беременна, ОУНовцы ей живот разрезали", - вспоминает свидетельница зверств бандеровцев Елена Конечная.
В некоторых районах Брестской области ОУНовцы доминировали - например, власть держалась только в городе Дивине, а населенные пункты были полностью под влиянием бандеровцев.
"Их пополняла молодежь, которая пыталась уклониться от призыва в армию, местные жители, которые боялись коллективизации и просто любители легкой жизни и наживы. Идеологического, очевидно, там было немного", - отметил Игорь Кез.
Задача ОУНовцев было ликвидировать всех несогласных любой ценой, а в особенности бывших партизан, связных, демобилизованных красноармейцев, врачей, учителей и агрономов.
Когда война окончилась, в Брестскую область прибыл специальный отдел для борьбы с бандитизмом, т.е. с ОУНовцами. Из всего коллектива 31 сотрудник были с опытом войны, награжденный орденами и медалями. Зашифрованно отдел назывался 2Н.
"Пинск направляет в Столинский район своего сотрудника - Князева Игоря Ивановича, старшего лейтенанта, для работы по выявлению связей ОУНовцев, выхода на их главарей через свои чекистские каналы. В одну из командировок Князев узнает, что банда ОУН захватила офицера военкомата и его помощника, которые прибыли по проведению мобилизации в район. Он решил задержать банду, но в результате перестрелки был ранен и захвачен в плен. Его тело нашли через месяц. Судебно-медицинские эксперты насчитали на нем более 40 ножевых ран, бандеровцы издевались над ним", - рассказал историк.
Через полгода эта банда была разбита, она насчитывала 80 человек.
"Своему руководству бандеровцы докладывали, что им очень трудно работать в Беларуси. Мол, они не хотят разделять наши убеждения даже через силу. Конечно, МГБ СССР на тот период должны были вырабатывать очень жесткие и адекватные меры, вот откуда у сотрудников такое самопожертвование, мужество - практически все они погибали. Один из руководителей спецгруппы, герой Советского Союза, Станислав Ваупшасов отмечал, что у сотрудников спецотрядов СССР столько мужества, самопожертвования и хладнокровия, потому что они созданы из другого материала, не предусмотренного природой. Это замечательные слова, которое он заслуженно адресовал своим коллегам", - подчеркнул Игорь Кез.
Подробности трагических событий и свидетельства выживших смотрите в программе "Война и мир".