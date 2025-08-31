Цена несогласия - как бандеровцы терроризировали население Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be85ca5-9cb1-4ab4-a134-b496aa7b4946/conversions/7985deb1-c1d7-4148-9ffa-3364615f3354-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be85ca5-9cb1-4ab4-a134-b496aa7b4946/conversions/7985deb1-c1d7-4148-9ffa-3364615f3354-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be85ca5-9cb1-4ab4-a134-b496aa7b4946/conversions/7985deb1-c1d7-4148-9ffa-3364615f3354-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6be85ca5-9cb1-4ab4-a134-b496aa7b4946/conversions/7985deb1-c1d7-4148-9ffa-3364615f3354-xl-___webp_1920.webp 1920w

История Великой Отечественной войны хранит не только память о фронтовых сражениях, но и о трагедиях мирного населения на оккупированных территориях. Одной из самых мрачных страниц для южных районов Беларуси стала деятельность украинских националистов из ОУН (Организация украинских националистов), чьи зверства навсегда остались в памяти выживших свидетелей.

Первые проявления активности бандеровцев в западных регионах БССР были зафиксированы еще с 1939 года. Изначально она носила форму протеста против советской власти в виде листовок и нападения на отдельных солдат.

Игорь Кез, историк, полковник запаса КГБ Беларуси:

"С наступлением войны появились отряды и группы вооруженных людей, которые главной целью считали построение самостоятельного украинского государства, не взирая ни на какие жертвы. Они буквально терзали Брестскую и Пинскую области, то есть южную территорию Беларуси".

Игорь Кез, историк, полковник запаса КГБ Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9cfacd4-d421-41f1-9a0e-8fd1eca13763/conversions/35ce6b64-3ed4-4f41-a71a-344ec7fcbc24-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9cfacd4-d421-41f1-9a0e-8fd1eca13763/conversions/35ce6b64-3ed4-4f41-a71a-344ec7fcbc24-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9cfacd4-d421-41f1-9a0e-8fd1eca13763/conversions/35ce6b64-3ed4-4f41-a71a-344ec7fcbc24-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9cfacd4-d421-41f1-9a0e-8fd1eca13763/conversions/35ce6b64-3ed4-4f41-a71a-344ec7fcbc24-xl-___webp_1920.webp 1920w

В 1941 году руководство ОУН обратилась к нацисткой Германии с просьбой передать южную территорию Беларуси под протекторат Украины. К 1944 году здесь действовало около 250 отрядов и групп общей численностью до 12 тысяч человек.

"7 августа 1948 году это произошло. Мне было шесть с половиной лет. Утром я пасу корову, прибегает мой брат Петя, которому было 10 лет. Он мне говорит: "Прячься, сейчас будут стрелять". И вот как бандеровцы стали стрелять, так я побежала. Всех сестер тогда расстреляли, одна из них, Вера, вся сгорела, они ей груди отрезали. Тетя Ева была беременна, ОУНовцы ей живот разрезали", - вспоминает свидетельница зверств бандеровцев Елена Конечная.

свидетельница зверств бандеровцев Елена Конечная news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1161224-bbc5-46f6-bba9-e5e310b431df/conversions/9f61bc58-370c-453a-a994-f600172d3044-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1161224-bbc5-46f6-bba9-e5e310b431df/conversions/9f61bc58-370c-453a-a994-f600172d3044-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1161224-bbc5-46f6-bba9-e5e310b431df/conversions/9f61bc58-370c-453a-a994-f600172d3044-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e1161224-bbc5-46f6-bba9-e5e310b431df/conversions/9f61bc58-370c-453a-a994-f600172d3044-xl-___webp_1920.webp 1920w

В некоторых районах Брестской области ОУНовцы доминировали - например, власть держалась только в городе Дивине, а населенные пункты были полностью под влиянием бандеровцев.

"Их пополняла молодежь, которая пыталась уклониться от призыва в армию, местные жители, которые боялись коллективизации и просто любители легкой жизни и наживы. Идеологического, очевидно, там было немного", - отметил Игорь Кез.

Задача ОУНовцев было ликвидировать всех несогласных любой ценой, а в особенности бывших партизан, связных, демобилизованных красноармейцев, врачей, учителей и агрономов.

Когда война окончилась, в Брестскую область прибыл специальный отдел для борьбы с бандитизмом, т.е. с ОУНовцами. Из всего коллектива 31 сотрудник были с опытом войны, награжденный орденами и медалями. Зашифрованно отдел назывался 2Н.

"Пинск направляет в Столинский район своего сотрудника - Князева Игоря Ивановича, старшего лейтенанта, для работы по выявлению связей ОУНовцев, выхода на их главарей через свои чекистские каналы. В одну из командировок Князев узнает, что банда ОУН захватила офицера военкомата и его помощника, которые прибыли по проведению мобилизации в район. Он решил задержать банду, но в результате перестрелки был ранен и захвачен в плен. Его тело нашли через месяц. Судебно-медицинские эксперты насчитали на нем более 40 ножевых ран, бандеровцы издевались над ним", - рассказал историк.

Игорь Кез, историк, полковник запаса КГБ Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a1fd8a2-cd69-4b88-b63f-28d03ed70bf8/conversions/bfaf3dcf-05f8-4e3c-83d2-515b04618ccc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a1fd8a2-cd69-4b88-b63f-28d03ed70bf8/conversions/bfaf3dcf-05f8-4e3c-83d2-515b04618ccc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a1fd8a2-cd69-4b88-b63f-28d03ed70bf8/conversions/bfaf3dcf-05f8-4e3c-83d2-515b04618ccc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2a1fd8a2-cd69-4b88-b63f-28d03ed70bf8/conversions/bfaf3dcf-05f8-4e3c-83d2-515b04618ccc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Через полгода эта банда была разбита, она насчитывала 80 человек.

"Своему руководству бандеровцы докладывали, что им очень трудно работать в Беларуси. Мол, они не хотят разделять наши убеждения даже через силу. Конечно, МГБ СССР на тот период должны были вырабатывать очень жесткие и адекватные меры, вот откуда у сотрудников такое самопожертвование, мужество - практически все они погибали. Один из руководителей спецгруппы, герой Советского Союза, Станислав Ваупшасов отмечал, что у сотрудников спецотрядов СССР столько мужества, самопожертвования и хладнокровия, потому что они созданы из другого материала, не предусмотренного природой. Это замечательные слова, которое он заслуженно адресовал своим коллегам", - подчеркнул Игорь Кез.