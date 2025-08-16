3.72 BYN
Церемония награждения спартакиады СМИ в "Стайках" состоится 17 августа
17 августа завершится одно из главных любительских спортивных событий этого лета, которое уже не первый год объединяет такую активно развивающуюся отрасль, как медиа.
Республиканская спартакиада СМИ объединяет своей страстью к спорту, где каждый может показать себя большим атлетом.
Быстрее, выше, сильнее - главные олимпийские принципы, которые с большим вниманием чтят работники медиасферы Беларуси. Они с каждым годом становятся только спортивнее.
Спортивная борьба и соревновательный азарт проходят в знаменитых "Стайках", олимпийской базе подготовки. Однако сейчас в центре внимания спортсмены-любители, среди которых и команда Белтелерадиокомпании. Отметим, накануне в активе команды в числе прочего есть победы в легкой атлетике, дартсе и серебро в первенстве по футболу.
Уже сегодня, 17 августа, состоится церемония награждения.
Всего спартакиада в 2025 году собрала 20 команд (это более 500 человек). Действующим чемпионом первенства является Белтелерадиокомпания.