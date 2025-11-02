3.70 BYN
Цифровая гонка, которую невозможно остановить: какие опасные явления несет в себе Всемирная паутина
Лайки, просмотры, комментарии сегодня решают все. Социальные сети стали цифровыми аренами, где проходят нескончаемые гонки за популярностью.
В погоне за возможностью выиграть квартиру или деньги, люди готовы переступить черту, совершая странные, а порой и противозаконные вещи. Такой тренд сейчас "вирусится" в интернете. Не устояли перед таким соблазном хайпа и белорусы.
Клеймо навсегда, преступление ради миллиона просмотров, билет в никуда, репутация за деньги - именно так можно охарактеризовать все то, что сейчас происходит вокруг нашумевшего конкурса от популярного стримера в TikTok. Люди готовы платить своей репутацией в обмен на квартиру или деньги - это те самые главные призы, за что и идет борьба.
Начиналось все с безобидных и по-настоящему креативных роликов. Например, люди собирали картину из тысячи фигурок лего, спичек, ниток. Примером является также российский блогер Елизавета Калачева, которая подошла к видео креативно, делая яркие макияжи.
Креатив был в начале, сейчас видеолента заразилась вирусом безумия, все чаще попадаются ролики, где люди сжигают машины, разбивают имущество. Все это ради победы в конкурсе с головокружительным призовым фондом, какого TikTok еще не видал - 1,5 млн долларов и 30 квартир.
Эта грандиозная интернет-лотерея - лишь иллюзия успеха. Джекпот достанется лишь единицам, ведь конкуренция здесь запредельная. Под тематическим хештегом уже загружено более 200 тыс. видео, которые суммарно собрали около 1 млрд просмотров. Пока одни гонятся за призрачным выигрышем, другие уже получили реальные последствия. В Беларуси авторы роликов с противозаконным содержанием уже понесли наказания.
Владимир Горегляд, официальный представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:
"МВД предупреждает об ответственности за распространение подобных материалов, а также недопустимости участия в провокационных акциях, нарушающих общественный порядок. Противозаконные действия будут пресекаться, а виновные лица наказываться по всей строгости закона. Министерство внутренних дел обладает необходимыми возможностями и инструментарием, в случае возникновения угроз национальной безопасности, жизни и здоровью граждан будет блокировать аккаунты в популярных социальных сетях".
Люди делают контент, а тем временем бесплатно рекламируют онлайн-казино стримера. В Беларуси такая "самодеятельность" чревата. Продвижение игорного бизнеса требует строгой лицензии и соблюдения определенных правил.
Наталья Гурневич, юрист:
"Деятельность всех казино у нас лицензируемая, есть только 9 организаций, которые эту лицензию получили. Реклама казино может быть в эфирах, но только в строго отведенное время. Также можно видеть рекламу на баннерах, в местах, где можно поставить ставки, либо забрать свой выигрыш, но и также такая реклама должна быть ограничена от детей".
Этот конкурс доказывает, что даже квартира и мешок денег стоит так называемых социальных валют - лайков и просмотров. Чем больше, тем популярнее. Такие гонки за хайпом продолжаются с появления социальных сетей. Только тренды меняются, но в каждом неизменно участвуют подростки. Они - главные мишени. Именно они без оглядки бросаются в водоворот трендов, забывая о собственной безопасности и юридической ответственности.
Ольга Артамонова, психолог:
"У детей не формируется навык самосохранения. Мы в тепличных условиях растим деток, когда говорим "все лучше тебе, ничего не бойся, я все за тебя решу, никаких последствий не будет". Либо ребенок недостаточно сильно осознает последствия своих действий, либо не понимает их вообще".
Однако тренды - лишь вершина цифрового айсберга. Интернет скрывает гораздо больше угроз. Ведь каждый оставляет там персональные данные, а это мощнейший инструмент воздействия.
Алексей Гавриленко, замначальника управления по работе с обращениями Национального центра защиты персональных данных Беларуси:
"Это прежде всего хищение наших персональных данных. Перейдя по фишинговой ссылке, мы можем ввести свои правильные данные для входа, например, в интернет-банкинг, в социальные сети, мессенджеры. Потом злоумышленники, получив эти сведения, будут их использовать в своей деятельности".
Безопасность данных белорусов находится под постоянным контролем Национального центра по защите персональных данных совместно с силовыми структурами Беларуси.
Немига - самое популярное место съемок блогеров. Здесь чуть ли не каждый день можно встретить десятки авторов контента, которые снимают новые видео, фото и прямые эфиры. Но это лишь один из примеров отражения глобальной тенденции, где смартфон стал нашим постоянным спутником, а социальные сети - частью нашей жизни.
Немного цифр, которые помогут понять цифровой ландшафт Беларуси. Аудитория соцсетей постоянно меняется. TikTok, Instagram, ВКонтакте и Telegram - здесь сосредоточено основное внимание. Facebook и Twitter остаются в меньшинстве.
Много сказали о темной стороне интернета, но у него есть и светлая сторона, ведь благодаря нему люди получают всю необходимую информацию. Интернет - это мощный трамплин для продвижения бизнеса, платформа для демонстрации талантов, неисчерпаемый источник позитивных эмоций от любимого контента.
Соцсети требуют осознанного и ответственного использования. Нельзя позволить хайпу и погоне за лайками затмить здравый смысл. Ведь жизнь - не сериал, и второй попытки нет.