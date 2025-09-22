"Помощь" Украине или спонсирование войны - Запад продолжает тратить ресурсы на внешнюю политику, закрывая глаза на хаос внутри своих государств. "Коалиция желающих" в ближайшее время планирует передать "незалежной" ракеты большой дальности. Также 26 стран ЕС подтвердили готовность отправить военный контингент после установления перемирия или мира.

На борьбу с российской агрессией только за 2025 год НАТО потратило свыше 35 млрд долларов, еще 25 планируется "вложить" в мир на Украине до конца года. Планета буквально разделилась на две половины.

Пока с Запада продолжают дуть ледяные ветра, на Востоке восходит яркое солнце. Прошедший в Китае саммит Шанхайской организации сотрудничества продемонстрировал стремление членов альянса к миру, уважению и сотрудничеству в ряде направлений, включая национальную безопасность. О ШОС, как о плоте безопасности - в новом выпуске "По форме".

Главы государств на саммите ШОС

31 августа семья ШОС в полном составе собралась за одним столом, чтобы поделиться мнением в области ряда вопросов и выработать приоритеты в дальнейшей совместной работе. По итогам встречи была подписана стратегия развития организации до 2035 года. В ней сказано об углублении практического сотрудничества в сферах торговли, экономики, финансов, инвестиций и о безопасности - региональной и международной.

На саммите утверждены два межгосударственных соглашения - о создании Антинаркотического центра ШОС в Душанбе и Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам безопасности в Ташкенте. Члены альянса подписали программу сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии.

Пока Запад продолжает подкармливать фашистскую идеологию и спонсировать войну, Восток создает мир, протягивая руку дружбы новым странам.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Любые односторонние агрессивные действия, направленные против суверенных государств, неприемлемы и опасны. Они дестабилизируют обстановку и подрывают основы международного права. Особенно хочу подчеркнуть, что мы подобные конфликты ни в коем случае не должны провоцировать. Беларусь поддерживает инициативы организации по совместной борьбе с терроризмом, киберугрозами, транснациональной преступностью. Именно странам, которых объединяет "шанхайский дух", по силам играть активную роль в предотвращении конфликтов и продвижении мирного диалога".

Александр Лукашенко

Не зря мировая общественность наделила белорусского лидера титулом "миротворца". Вопросы безопасности у главы государства всегда под № 1. Культивировать тему мира среди стран-гигантов Евразийского континента - это грамотный ход. Тем более, что изначально ШОС ставила своей задачей сотрудничество в области безопасности, противодействия экстремизму, сепаратизму и терроризму. Уже в дальнейшем функции организации расширились на сферы торговли, промышленности, экономики, инвестиций, энергетики.

Нынешняя обстановка в мире подталкивает государства к объединению с единомышленниками, в первую очередь из соображений безопасности.

Флаги стран ШОС

Что в сфере национальной безопасности представляет собой ШОС? 10 государств, из них 5 являются обладателями ядерного оружия, с внушительной численностью армии. Когда говорит один - это хорошо, но, когда несколько голосов сливаются в унисон - тот, кому нужно, точно услышит посыл. Очередной саммит ШОС весьма ярко продемонстрировал это. Мир следил за каждым кадром этого события.

В обновленной Концепции национальной безопасности Беларуси, принятой в апреле 2024 года, отдельно прописана роль Шанхайской организации сотрудничества. Помимо участия Беларуси в ОДКБ, как неотъемлемой части международной и евразийской безопасности, меры по защите от внешних угроз национальной безопасности также включают активное участие в мероприятиях по повышению роли Шанхайской организации сотрудничества в мире, использование ее институтов и механизмов для реализации национальных интересов в различных сферах.

Альянс не предполагает для государств-членов "блокового мышления" и единого подхода к формированию своей позиции на международной арене. Но это прекрасная возможность строить глубокий диалог не с позиции силы и доминирования, а уважения и равноправия.