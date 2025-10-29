Цивилизованный мир в Минске продвигает идею строительства новой архитектуры безопасности

Пока в Евросоюзе собирают саммиты, чтобы согласовать выделение очередных траншей на вооружение Киева, в Минске говорят о пути к миру и барьерах, которые предстоит снять для укрепления безопасности. Пока там представляют некий "мирный план", что на деле больше похоже на попытку выиграть время, вся цивилизованная часть Евразийского континента подключается к диалогу который если и не решит в моменте причины и следствия конфронтации, то как минимум в многообразии мнений позволит найти новые рычаги укрепления региональной и глобальной безопасности.

Евразийская конференция по безопасности еще раз подтвердила авторитет Минска как площадки для переговоров. Сюда приехали представители более 40 государств и 7 международных организаций.

Это такой прямой профессиональный диалог между Востоком и Западом, который укрепляет стабильность и взаимопонимание не только на Евразийском континенте, но и гораздо шире.

Строительство новой архитектуры безопасности, которая будет основана не на давлении и мании превосходства, а на принципах равенства и взаимном чувстве плеча. В эти дни такие идеи в белорусской столице продвигает цивилизованная часть Евразии. Откликается у стран БРИКС, ШОС, АСЕАН.

И в Евросоюзе голос разума звучит все четче. В Венгрии, Словакии, Чехии устали от псевдополитиков, которые маскируют внутренние проблемы заботами об Украине. Почему европейцы так испугались диалога о безопасности в Минске, что накануне, когда съезжались все участники, даже прикрыли там литовскую границу? Своим мнением поделился эксперт.

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, член-корреспондент Российской академии наук

Алексей Громыко, директор Института Европы РАН, член-корреспондент Российской академии наук: "Нежелание давать надежду и любой шанс мирному процессу. Они считают, что бояться им нечего, потому что они вкладывают дополнительные сотни миллиардов евро и долларов в ВПК. Они считают, что у них есть тоже еще время, чтобы давить на наши страны. Но так не считает очень большое число людей, которые живут в странах с такими политическими кругами".

Боятся потерять главный проект Киев, в который неслабо вложились, боятся отстоять себя, покорно соглашаясь на пошлины США, боятся Россию и партнеров, обкладываясь очередным пакетом санкций. Чего еще боится Евросоюз, что столько направляет на оборону и добавляет военного контингента к нашим границам? Европейцы знают ответ.

Дмитрий Офицеров–Бельский, руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона: "Отношения сейчас внутри коллективного Запада тоже далеко не идеальны. И фактически, когда Соединенные Штаты вводят тарифы на товары из других стран, в том числе и союзных стран, фактически это мало отличается от санкций. Это выполняет абсолютно ту же самую функцию. И мы видим, что проблемой на самом деле Запада является то, что фактически тот общий пирог, который когда-то у них был, вот эта сама система нарушится".

Даже в условиях растущей напряженности необходимо искать пути восстановления экономического сотрудничества. Эксперты уверены, что изоляция не работает в мире глобализации. Да, можно перестроить рынки, логисты найдут пути, только зачем усложнять - открытое сотрудничество выгодно всем. Как сделать так, чтобы экономика работала в интересах мира и развития Евразии с гарантиями исключения недобросовестной конкуренции? Ответы тоже часть глобальной безопасности.

Алиреза Санеи, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Беларуси:

"Мы более 46 лет уже под санкциями. Мы считаем, что независимые страны попадают под давление тех стран, которые хотят установить свои правила. И обмен мнениями между независимыми единомышленниками – Россией, Беларусью, Ираном, Китаем – позволит снизить давление и справляться с ним. Международная система переходит от старого порядка к новому, многостороннему, все, что происходит в мире - это сопротивление тех сверхдержав, которые не готовы с этим мириться".

Это только с одной стороны. Международная обстановка характеризуется турбулентностью и недоверием. Но есть и другая, которую в эти дни можно наблюдать в Минске, когда на глазах формируется новый формат взаимодействия, равенства, национальные интересы и безопасность - в основе диалога. И ни намека на угрозу. Если и говорим о вооружении, то исключительно в контексте обороны.

Президент Беларуси

"Мы никому не угрожаем. Лишь обеспечиваем, как я сказал, свою безопасность. Более того, всегда открыты к конструктивному диалогу и взаимным шагам по снижению напряженности. Если наши партнеры на Западе к этому готовы, ни мы, ни Россия, убежден, в долгу не останемся. Но пока складывается впечатление, что Европе мир не нужен. Политики забыли, какие ужасы принесла Вторая мировая война. Поверили, что наращивание военного потенциала их обезопасит. Нет. Нет и еще раз нет. Это путь в никуда, очередная ступенька по лестнице эскалации", - подчеркнул Президент Беларуси.

В фокусе санкций, миграции, искусственного интеллекта на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности прозвучали ключевые предложения по мирной повестке от Беларуси. Для всех, кто следил, главный посыл: нужно не закрываться, а договариваться.

Акмарал Баталова, исполнительный директор "Евразия24" (Казахстан): "Сам фон выступления я всегда стараюсь смотреть с двух ракурсов. Т.е. с нашего евразийского и западного. Конечно же, с точки зрения западной пропаганды они прямо звучат как пророссийская, пробелорусская пропаганда. Но с точки зрения здравого человека, который не утратил еще хотя бы какие-то остатки здравого смысла и способности критически мыслить, он говорил абсолютную правду. И это, знаете, настоящая реальная политика, как она есть".