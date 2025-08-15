ЦУР: особое внимание - благосостоянию регионов

Реализацию Целей устойчивого развития в северном регионе обсудили на форуме в Орше.

Внедрение точного земледелия в АПК, цифровые решения в производстве, развитие экологического туризма.

Беларусь демонстрирует успехи в достижении Целей устойчивого развития. Это отметили участники регионального форума, который прошел в Орше. Уже выполнено около 80 % задач в рамках программы ООН. Для участников организовали работу тематических секций, где обсудили развитие экономики, образовательные проекты, перспективные тенденции в туризме.

Создание комфортных условий для жизни и реализации в профессии - задача, которую успешно решают в Беларуси. Особое внимание - благосостоянию регионов. Это одно из ключевых условий достижения Целей устойчивого развития.

Инновации и достижения в сфере экологии, энергоэффективности, сельского хозяйства представили предприятия Витебской области. В экспозиции также проекты университетов, колледжей и школ, цель которых в том числе формирование экономической культуры в раннем возрасте.

Оксана Гриб, директор средней школы № 14 г. Полоцка:

"Как мы это реализуем? Например, через школьную бизнес-компанию. В нашем учреждении она называется "Три БОСА" - это аббревиатура, в которой каждая буква имеет свое значение. Первое - брендинг: мы изготавливаем продукцию, соответствующую имиджу нашего учреждения".

Одной из локацией форума стал физкультурно-оздоровительный комплекс в агрогородке Бабиничи. Современное здание в распоряжении 4 тысяч жителей. Приезжают и из других агрогородков. Занятия физкультурой и спортом доступны для каждого. Программы и проекты, которые реализуются в Витебской области, направлены на благополучие людей.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР:

"У нас слова не расходятся с делом. Если мы говорим об экологии как о фундаменте развития общества, значит, действительно поддерживаем экологические программы. Когда каждый гражданин стремится к достижению общих целей и развитию государства - это и есть наш успех".

Для достижения Целей устойчивого развития по здравоохранению и благополучию людей идет строительство новых поликлиник, в практику внедряют новые методы лечения, на высоком уровне организована работа научно-практических центров. Задача - чтобы каждый житель независимо от места проживания получал квалифицированную помощь.

Анастасия Панфилова, врач общей практики Копысской участковой больницы:

"У нас есть возможность проводить лабораторные и ультразвуковые исследования. Работают смотровой кабинет и кабинет зубного фельдшера. Регулярно приезжают узкие специалисты, которые также ведут прием".

Выход на новые рынки и создание комфортных условий для развития бизнеса. Предприятия северного региона активно вовлечены в повестку Целей устойчивого развития. Внедряются принципы зеленой экономики. Каждое третье предприятие региона производит инновационную продукцию.

Сергей Сидин, заместитель гендиректора Оршанского льнокомбината:

"Главная ценность нашего бренда - создание уюта в доме. Мы стремимся к тому, чтобы каждый, кто пользуется нашей продукцией, с радостью возвращался домой".

Анжелика Никитина, зампредседателя Витебского облисполкома:

"Наша основная задача - чтобы регион развивался, чтобы жители оставались здесь, для них создавались все необходимые условия для комфортной жизни. Акцент на регионы."

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

"То, что я уже увидел, действительно впечатляет. Беларусь очень успешно движется к Целям устойчивого развития. В Минске реализовано многое, но не меньше происходит и в регионах. Поэтому для нас эта поездка действительно очень важна: увидеть все своими глазами, наметить планы на будущее. Сейчас мы готовим рамочную программу сотрудничества с Республикой Беларусь на ближайшие 5 лет - с 2026 по 2030 год. В программе выделены 4 приоритета, по каждому из них предусмотрены отдельные направления работы".