3.70 BYN
2.97 BYN
3.47 BYN
"Тянуть было нельзя". Уникальную операцию по пересадке легких провели белорусские хирурги
Белорусские медики успешно провели уникальную операцию по пересадке легких парню из Узбекистана. Операция потребовала работы не только сотрудников МНПЦ, но и коллег из детского хирургического центра.
Пациент родился с целым рядом серьезных наследственных проблем: заболеваниями легких и сердца. Кроме того, в детстве у него диагностировали тяжелый иммунодефицит.
Олег Руммо, директор МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Это действительно комплексная проблема. С одной стороны, мы готовили его организм, компенсировали изменения, которые происходили. С другой - понимали, что если слишком долго тянуть с операцией, его легкие могут не выдержать, состояние ухудшится, и он просто не доживет до трансплантации. К счастью, все сложилось удачно. Он оказался на самом пике своих возможностей, насколько это вообще было возможно при таком тяжелом, неизлечимом хроническом заболевании. Именно в этот момент нам удалось найти хорошие, качественные донорские легкие, которые спасли жизнь этому молодому 20-летнему человеку".
Сейчас молодой человек чувствует себя хорошо, проходит реабилитацию, уже на следующей неделе планируется его возвращение в Узбекистан.