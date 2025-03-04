В "Актуальном интервью" научный сотрудник Института стран СНГ (Россия) Руслан Панкратов объяснил, может ли впоследствии случиться так, что после переговоров по Украине речь будет идти о разделении самой Европы и сфер влияния.

Руслан Панкратов:

"Надо говорить откровенно: процесс пересмотра границ запущен. И запущен он не Беларусью и не Россией, а ЕС. Они решили, что можно с этими странами разговаривать языком ультиматумов, угроз военного воздействия и запугивания".

Он также допустил, что, вероятно, идут разговоры между экспертами об оставлении Украины со столицей во Львове, куда могут подтянуться Польша, которой достанутся Карпаты, Венгрия, также на что-то пытается претендовать Румыния. "Но это уже не наше дело. Россия забирает свои территории и начинает защищать своих людей. То, что хотят делать бандеровские националистические подразделения, пусть делают, пусть развивают свою государственность", - подчеркнул научный сотрудник.

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Вполне возможно, что переговоры, которые прошли в Эр-Рияде, это первый шаг. Но как бы там ни было, очень хорошо, что Россия и США договорились о проведении переговоров. Конечно, до каких-то реальных шагов еще далеко, потому что от американских властей слышно много заверений вроде "да, мы будем" и "да, мы согласны", но при этом не видно никаких действий.

"То, что Россия и США договорились дружить и то, что они говорят о мире, не означает, что резко прекратятся денежные потоки или поставки вооружения в Украину. Это также не говорит о том, что не будет больше происходить милитаризация стран Прибалтики. А как известно, в июне 2022 года на саммите НАТО в Мадриде была принята резолюция, где было установлено, что военный контингент НАТО должен к 2026-2027 году достигнуть более 300 тыс. военнослужащих", - привел факты Руслан Панкратов.

И это, на самом деле, огромное количество. Например, в Финляндии действующая армия насчитывает 50 тыс. человек. Если добавить резервистов, то соберется даже 200 тыс.

В эти цифры включены все, кто может держать ружье от млада до велика. К этим людям еще необходимо добавить техническое обслуживание, персоналы, танки, самолеты. Из этого получается, что большая часть населения состоит из военных, а это говорит об очень нездоровой атмосфере и о том, что страны НАТО нацелены на военную эскалацию.