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Участники "Поезда Памяти" окунулись в события 1941 года в Брестской крепости
Среди зрителей военно-исторической реконструкции в Брестской крепости были 200 участников культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти". Юноши и девушки из стран антигитлеровской коалиции не смогли сдержать слез во время мероприятия.
22 июня 1941 года в 04:20 мирная жизнь в гарнизонах Брестской крепости прервалась на события, которые оставили неизгладимый след в семье каждого белоруса. Участники проекта "Поезда Памяти" посетили реконструкцию поделились своими впечатлениями от увиденного. Взрывы, громкие выстрелы, атака на мирное население Брестской крепости не оставили ребят равнодушными.
"Сначала кажется, что это как будто история, написанная кем-то жестоким сказка, но это реальность. То, что мы видели, страшно. Слезы наворачивались на глаза, когда видели мирное население и детей, бегущих за матерью", - поделилась эмоциями одна из участниц проекта.
В такие моменты думаешь только об одном: как люди могли пережить страшные события и держать оборону дольше, чем предполагал не только противник, но и советские воины. Брестская крепость-герой держала эту оборону со всей честью и достоинством.
Подобного рода реконструкции для ребят помогают учить историю не только по учебникам, но и прикоснуться к ней в реальной жизни, чтобы больше никто не смог спекулировать на теме истории с молодым поколением. Уверены, что эти страницы истории навсегда оставят неизгладимое впечатление для них и для их детей, внуков, потому что память незыблема.