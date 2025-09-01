Учебные сборы территориальных войск стартовали в Молодечненском районе и Минске

Плановые учебные сборы с территориалами стартовали в Молодечненском и Октябрьском районах Минска.

Как сообщает Минобороны, цель - повысить навыки в формировании воинских частей территориальных войск, а военнообязанных - в выполнении задач по предназначению.

Первое, что отработают исполкомы, это вопросы по укомплектованию. Для этого будут задействованы местные ресурсы мобилизационного развертывания.

Далее уже командному составу придется вспомнить навыки армейской жизни, а именно, что касается задач территориальной обороны. Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты повысят свои навыки в тактической и огневой подготовке.