Учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований прошли в ВВ МВД Беларуси

Тактико-специальное занятие по охране инфраструктуры и уничтожению незаконных вооруженных формирований провели бойцы части 5525 внутренних войск МВД Беларуси.

Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым, в связи с чем район учений не уточняется.

По замыслу, личный состав подразделения обеспечивал безопасность стратегического объекта, используя новейшие средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Отработали военнослужащие части и действия при осложнении обстановки, когда местность блокирована и приходится отражать атаки условного противника. И как известно, современные боевые действия трудно представить без БПЛА, поэтому во время тренировки активно применялись дроны.