3.70 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Учения по уничтожению незаконных вооруженных формирований прошли в ВВ МВД Беларуси
Тактико-специальное занятие по охране инфраструктуры и уничтожению незаконных вооруженных формирований провели бойцы части 5525 внутренних войск МВД Беларуси.
Тренировка прошла в условиях, максимально приближенных к боевым, в связи с чем район учений не уточняется.
По замыслу, личный состав подразделения обеспечивал безопасность стратегического объекта, используя новейшие средства разведки и радиоэлектронной борьбы. Отработали военнослужащие части и действия при осложнении обстановки, когда местность блокирована и приходится отражать атаки условного противника. И как известно, современные боевые действия трудно представить без БПЛА, поэтому во время тренировки активно применялись дроны.
По заверению командира бригады, бойцы продемонстрировали высокий уровень слаженности. Тем самым они показали свою готовность в любое время качественно выполнять поставленные задачи.