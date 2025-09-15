Учения "Запад-2025": самая яркая часть маневров проходила на Борисовском полигоне

Один из самых крупных полигонов страны сегодня принимал итоговый розыгрыш практических действий. Учения "Запад-2025" вступили в финальную стадию.

Самая яркая часть маневров проходила на Борисовском полигоне, где подразделения отрабатывали нанесение огневого поражения противнику с применением авиации, в том числе и с воздушными ударами беспилотных комплексов.

Общая цель учений - проверить, насколько Беларусь и Россия готовы защитить безопасность Союзного государства и отразить возможную агрессию.

Нашумевшие учения еще до своего начала "Запад-2025" вызвали неподдельный интерес. Два десятка военных атташе и несколько десятков журналистов. Все это работа масштабного российско-белорусского учения "Запад".

Это одни из самых малочисленных маневров "Запад", но самых значимых, которые проходили на территории Беларуси. Утро 15 сентября началось с общения министра обороны с военными атташе США. В отличие от многих западных коллег (а приглашения были разосланы свыше полусотни представителей по линии ОБСЕ) американская сторона ответ приняла. Из НАТО - представители Турции, Венгрии и США.

Многие журналисты и операторы не успевали фиксировать, что и где происходит. С разных сторон идут взрывы, выстрелы и атаки. Военнослужащие Беларуси и России наносят огневое поражение противнику, в том числе с применением беспилотников, идет стрельба с закрытых огневых позиций танковыми подразделениями, пусками противотанковых управляемых ракет, ударами FPV-дронов, действиями маневренных огневых групп.

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

"Мы сегодня не увидели ни одного наблюдательного пункта, который стоял бы на поверхности, как мы привыкли видеть в траншее, на переднем крае. Мы сегодня видели на мониторах, что все командные пункты находятся в глубине и закопаны глубоко под землей и управление осуществляется именно оттуда. Мы сегодня видели, как с закрытых участков местности выходят огневые средства на огневые позиции и быстренько наносят огневое поражение, осуществляют маневры и уходят на запасные огневые позиции".

Каково же приходится тем, против кого идет огонь? Подобную тактику массированной обороны и отвоевания захваченной территории впервые задействовали на учении "Запад". Сокращенная почти вдвое численность личного состава и техники при таких действиях практически незаметны.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"Нам удалось в систему проведения данного учения спланировать вопросы применения оружия более мощного или могущественного поражения. Мы впервые смогли систематизировать и отработать вопросы применения и противодействия беспилотных летательных аппаратов. И еще очень много вопросов, которые, может, не видны невооруженным взглядом. Тема учения - это все-таки управление, и работают органы управления, это еще не финал, учения продолжаются".

Среди тех, кто наблюдает за маневрами, представители 17 военно-дипломатических ведомств, представляющие Азербайджан, Венгрию, Вьетнам, Иран, Казахстан, Китай, Кубу, Россию, Сербию, США, Судан, Туркменистан, Турцию, Замбию, Зимбабве, Перу, Индонезию. А также 1,5 сотни журналистов из 15 стран. Даже малочисленные по меркам учений "Запад" оказались излишне громкими.

Томаш Шмидт, польский диссидент, экс-судья:

"Я приехал, и никаких проблем не было. Надо было зарегистрироваться, получить разрешение, но это не было сложным этапом. Наблюдатели были со стороны НАТО, США, Турции, была Венгрия. Из Польши никого не было, не знаю - тоже приглашение было. Ничего страшного тут нет. Это учения нормальные и периодичные".