Ученые обнаружили новый вид тираннозавра, жившего миллионы лет назад

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Ученые открыли ранее неизвестный вид тираннозавра Khankhuuluu mongoliensis, жившего, предположительно, 86 млн лет назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

По данным исследований, он может являться прямым предком гигантских тираннозавров, таких как Тираннозавр Рекс, живших на 20 млн лет позднее.

Первоначально останки были найдены в 1970-х в пустыне Гоби, но не вызвали у ученых интереса. Однако в 2023 году аспирант канадского университета обратил внимание на эти находки во время экспедиции и инициировал повторное изучение, поскольку обратил внимание на некоторые необычные особенности, например, воздушную полость около носа, которой обычно не бывает у подобных видов.

Портал Science Alert подчеркивает, что он является "относительно небольшим" тираннозавром, размеры которого сравнивают с "крупной лошадью": около 2 м в высоту, а весом около 750 кг. Длинные ноги позволяли ему быстро бегать, однако строение черепа не позволяло быть смертоносным хищником.