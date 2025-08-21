Сербия, Венгрия и Молдова находятся в центре острого противостояния между Евросоюзом и Россией. Оно бы не произошло, не будь Брюссель виной происходящему.

Клином сошлись стремления ведущих стран ЕС нанести стратегическое поражение России, не дать угаснуть украинскому конфликту, а также организовать свои ряды и страны вокруг в единый фронт, так нужный для противопоставления своей воли воле Трампа.

Сербский политик и дипломат Владимир Кршлянин отмечает: волна насилия на акциях протеста в Сербии неслучайно совпала по времени с мирными переговорами по Украине на Аляске и Вашингтоне. Это Западная Европа пытается взять реванш за то, что у нее не получилось на Украине. Многомесячные протесты в Сербии не заставляют усомниться в наличии единого мозгового центра, командного пункта, который заправляет акциями. В Сербии, стоит сказать, работает широкая сесть НКО, функционирующая еще со времен цветной революции 2000 года. Подобные инструменты насилия и принуждения могут задействовать и в Венгрии, и в Молдове, и в Боснии и Герцеговине. В Сербии это уже начали делать.

Алина Жестовская, политтехнолог, член Российской ассоциации политических консультантов:

"Параллельно с этим активизируются все ранее существовавшие и действующие на территории этих стран западные американские фонды, которые в состоянии спящих агентов могут проводить десятилетия и заниматься той же самой поддержкой, какими-нибудь семинарами для беременных, какими-нибудь программами международного обмена, зоозащиты - все такое очень плюшевое и позитивное. А дальше, собственно, вся эта толпа, подкачанная интернетом, подкачанная их достаточно стройными технологиями медиавоздействия после своих требований победить коррупцию, установить справедливость, убрать мэра, требует смены власти. И как только они предлагают альтернативного кандидата, вдруг оказывается, что эту оппозицию внезапно поддерживают все европейские лидеры. У нее берутся откуда-то деньги, ресурсы. И затем этот человек, как мы видели это в Украине, как мы видели это в Молдавии, приходит к власти".

По данным грузинской разведки, для уничтожения сербской государственности в Литве под руководством британских спецслужб готовят особо опасных протестующих. Белград находится на пороге большой битвы за народ, ценности, политический курс. Необходимость в этом лишь потому назрела, что Сербия взглядами не угодила нынешней повестке Брюсселя. Нельзя покупать российские энергоресурсы, нельзя вести дела с теми, кто действительно отвечает национальным интересам, нельзя посещать Парад Победы в Москве и чтить историческую память.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Наша страна в серьезной опасности, но в опасности не только наша страна, но и все наши ценности. Наша демократия, нормальная жизнь, цивилизованная жизнь обычных людей. Все в опасности. Это протесты против всех вас, против всех нормальных людей в этой стране. Я вижу, к чему все идет. Я делаю это ради истории. Чтобы никто не сказал, что я не предупреждал заранее. Чтобы через год или два, когда нам навяжут какие-нибудь анархо-левые и прочие ценности, люди не удивлялись: как это с нами произошло? Никто нас об этом не предупреждал. Никто нам об этом не говорил".

Непокорная Брюсселю Венгрия также в зоне риска. Дружба Орбана с Трампом с одной стороны спасительна для политика, с другой - выступает одной из причин давления на страну. За стремление к отношениям с Россией, за взвешенную и самостоятельную (не стадную) позицию по Украине Будапешт может быть вытолкнут на сербский путь. Российская разведка сообщила о планах Брюсселя в 2026 году сменить в Венгрии власть. Всевозможные сценарии сейчас на изучении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Не считаясь ни с какими соображениями морали, этики, демократии и прочего, что собственно и навязывает Евросоюз другим странам, Брюссель идет на все, не гнушаясь ничем, чтобы установить собственное единоличное правление как внутри Союза, так и вокруг него.