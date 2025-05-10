Уникальная фотовыставка "Женщина. Война. Победа" открылась в Минске

Совместная фотовыставка Белорусского союза женщин и Белорусского телеграфного агентства "Женщина. Война. Победа" открылась в Минске. В экспозиции 44 архивных снимка. На каждой из фотографий запечатлены истории белорусок, которым пришлось столкнуться со страшными событиями в военные и послевоенные годы.

Говорят, у войны не женское лицо. Но историки уже давно выяснили, что в Великой Отечественной войне принимали участие от 800 тыс. до 1 млн женщин. Все белоруски стали в одну шеренгу наравне с мужчинами и сражались с фашистами. У всех разные судьбы и истории, но объединяет их одно - любовь к Родине. Таким женщинам и посвящена уникальная выставка, которая открылась 10 мая в "Першым нацыянальном гандлёвым доме" в Минске.