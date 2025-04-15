Уникальные архивы, списки трофейных книг. Президентская библиотека открывает страницы истории

Презентация малоизвестных архивных документов, связанных с Великой Отечественной войной, интерактивная выставка-экспозиция с элементами дополненной реальности - 18 апреля все это презентуют в Президентской библиотеке.

Воспоминания о прошлом

Президентская библиотека открывает страницы истории. Представленные здесь уникальные архивные бумаги рассказывают о сотрудниках библиотеки, которые сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Личные дела, учетные документы, списки трофейных книг, а также книги, вернувшиеся из плена. Эти свидетельства прошлого позволяют нам узнать о героизме и самоотверженности людей, которые не только сохраняли культуру, но и защищали Родину.

Помимо этого в библиотеке представлены мультимедийные проекты: "Мы победим", "Историческая память - наше культурное наследие". Они рассказывают об исторической памяти прошлых поколений, также подготовлен фотопроект "80 лет мира".