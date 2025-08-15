Успеть оказать первую помощь. В Ивацевичском районе начинаются масштабные международные учения

Оказание первой помощи во время природных катаклизмов, чрезвычайных и экстремальных ситуаций. В Ивацевичском районе начинаются масштабные международные учения, организатором которых выступает Белорусский Красный Крест. Главная задача - отработать на практике механизм взаимодействия между Белорусским Красным Крестом и партнерами среди госорганов.

13 школа Белорусского Красного Креста по подготовке к реагированию на чрезвычайные ситуации. Для понимания, это 4-дневные учения, где участники учатся оказывать первую помощь в чрезвычайных и экстремальных ситуациях.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста: "Это очень серьезная школа, мы готовимся к ней основательно. Она проводится каждый год и является своего рода кульминацией, до этого в областях и Минске проходят аналогичные тренировки по тем же сценариям. Здесь важно вспомнить и выявить слабые места, чтобы отработать действия практически до автоматизма, потому что жизнь показывает - ежегодно случаются разные катаклизмы. Мы видим, как Республику Беларусь постоянно испытывают природные бедствия: то наводнения, особенно в Гомельской и Брестской областях, которые регулярно подтапливает. Министерство по чрезвычайным ситуациям активно привлекает нас к ликвидации последствий. В прошлом году, как и в этом, ураганы снова затронули множество населенных пунктов, нарушая системы жизнеобеспечения. Мы в свою очередь помогаем МЧС решать и различные социальные вопросы".

Эти навыки ложатся в 5 сценариев проведения учений. Среди них спасение на воде, поисковые мероприятия, помощь при массовых травмах.



Важным моментом является присутствие на открытии 4-дневной школы Белорусского Красного Креста главы делегации Международного комитета Красного Креста в Беларуси Веры Радович, а также представителей российской организации.

Владимир Дрянных, координатор по реагированию на ЧС регионального отделения российского Красного Креста по Красноярскому краю:

"От этой поездки я ожидаю получить новые знания и компетенции, потому что реагирование на чрезвычайные ситуации в разных странах устроено по-разному, у всех свои алгоритмы. Очень важно, чтобы мы, как соседи, могли работать по единым алгоритмам, понимать, что применяется здесь, а что у нас. Тогда в случае крупной, не дай бог, чрезвычайной ситуации мы сможем быстро и правильно среагировать, помочь всем, кому это необходимо, без дополнительных обучений и переобучений".