Под нож брюссельских черных хирургов попала Босния и Герцеговина. Хочется вспомнить известную цитату Фаины Раневской: если пациент хочет жить, то врачи бессильны. Так ли это?

Пациент этот был признан таковым за взгляды, идущие вразрез политической повестке Брюсселя. В Боснии и Герцеговине одно из двух образований страны - Республика Сербская - переживает внешнее давление, угрожающее глубоким кризисом и потерей всякой самостоятельности.

Центральная избирательная комиссия аннулировала мандат президента Республики Сербской Милорада Додика. Своей политикой он не дает Боснии и Герцеговине принимать санкции против России, вступить в НАТО и ЕС. Выступает за нормализацию отношений с Москвой. Для неугодного политика приготовили алгоритм его устранения на основе дирижерского иностранного управления страной. Государством в соответствии с Дейтонским соглашением руководят извне через высокого представителя международного сообщества. Его кандидатура согласуется Совбезом ООН. Представитель обладает практически безграничными полномочиями. Может отменять законы или снимать с постов высших должностных лиц. Однако нынешний Кристиан Шмидт не был одобрен Советом Безопасности ООН. На этом основании Республика Сербская его полномочия не признает. Но суд, на основании которого ЦИК страны аннулировал мандат, решил не признавать обоснованное непризнание Додика и обвинил его, пытающегося помешать внешнему вмешательству, в "посягательстве на конституционный строй".

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии:

"Неприемлемо, чтобы наместники, поставленные извне, из Европейского союза, отстраняли и осуждали избранного сербами, боснийскими сербами, президента не за коррупцию, а за то, что он не выполняет определенные решения ЕС. Мы не должны с этим мириться. Венгрия не признает решение суда об осуждении президента. Для нас такого решения не существует. Президент остается избранным лидером сербов, проживающих в Боснии, и мы будем строить нашу политику соответствующим образом".

Сам Додик не признает ни обвинения, ни лишение мандата. Действия ЦИК называет незаконными, в равной степени с деятельностью высшего представителя. На своей странице в социальной сети Х политик проявил себя человеком прямолинейным, не принимающим полумер. Переводить на русский послание Додика нужды нет. В своих выступлениях он подчеркивает, что политические репрессии за его взгляды - дело рук европейских политиков.

Милорад Додик, президент Республики Сербской:

"Это нападение на Республику Сербскую, и они хотят персонализировать его и сказать, что это Милорад Додик. Я не совершал никаких уголовных преступлений, предусмотренных законами Боснии и Герцеговины, и это уголовное преступление, которое якобы было предписано международным посланником Кристианом Шмидтом, я не принимаю и не признаю. Конечно, институты Республики Сербской определят свое отношение к этому: хотят ли они таким образом потерять право на демократические выборы, хочет ли Республика Сербская таким образом потерять основные институты, такие как президент Республики, это будет решать парламент. Я приму любое решение парламента, но я не принимаю решение Шмидта. Я знаю, что за ним стоит Европейский союз, который инициировал это решение".

Додик призвал население республики не поддерживать выборы, не участвовать в электоральном процессе. Вместе с тем политик предупредил об опасности, связанной с голосованием на избирательных участках за рубежом. Опыт последнего времени показывает, что европейские или проевропейские власти, обернутые в демократический поталь, делают на этом статистику. Примером во многих отношениях для Боснии и Герцеговины может выступать еще один кандидат на вступление в ЕС - Молдова.

В 2024 году для выборов президента страны Кишинев открыл в России всего два избирательных участка. На полмиллиона там проживающих граждан Молдовы пришлось всего 10 тысяч бюллетеней. Зато в странах ЕС и США такой проблемы не наблюдалось. Там голосовали за кого надо и в каких надо масштабах. Примером для Боснии и Герцеговины потенциально является и устранение Кишиневом неугодных Брюсселю политиков. Евгения Гуцул за политическую позицию и сильную опору в лице народа Гагаузии была лишена свободы сроком на 7 лет. И все в единой линии борьбы Евросоюза с самостоятельными политиками, которые, ко всему, дерзнули иметь не те взгляды.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Сейчас в Европе происходит не просто какое-то противостояние. Это глобальное противостояние идей. Повестка, которую они пропагандируют: отказ от суверенитета, отказ от национальных интересов, отказ от ценностей. Неважно, депутат ты Европарламента, американский видный общественный деятель - все подвергаются прессингу только за свои взгляды. Это ненормально, конечно".