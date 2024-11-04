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Как будем работать и отдыхать в 2025 году - утвержден график переноса рабочих дней

Как будем работать и отдыхать в 2025 году - утвержден график переноса рабочих дней

Постановлением Совета Министров от 14 ноября 2024 года № 839 утвержден график переноса рабочих дней в 2025 году, такая информация опубликована на Национальном правовом интернет-портале.

В 2025 году рабочие дни будут перенесены:

  • с 6 января (понедельник) - на субботу 11 января; 
  • с 28 апреля (понедельник) - на субботу 26 апреля; 
  • с 4 июля (пятница) - на субботу 12 июля; 
  • с 26 декабря (пятница) - на субботу 20 декабря.

Организациям с учетом специфики производства (работы) предоставлено право переносить рабочие дни в ином порядке в соответствии с законодательством.

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