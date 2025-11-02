Узнали, как работает единственная женщина-пилот "Белавиа" и почему авиакомпанию ценят пассажиры

День гражданской авиации является не просто датой в календаре, а поводом заглянуть за штурвал и познакомиться с титанами, которые им управляют.

Работников и ветеранов авиатранспортной отрасли с профессиональным праздником поздравил и Президент Беларуси Александр Лукашенко. Он отметил, что в 2025 учебном году впервые в истории независимой Беларуси состоится выпуск пилотов гражданской авиации, что позволит укрепить кадровый и технологический суверенитет страны.

Направляют воздушные корабли ввысь не всегда мужчины. Далее речь пойдет о единственной в стране пилоте-женщине, для которой небо стало судьбой, а также о главном пилоте страны с 20 тыс. часов налета. Это подлинный ас, чей опыт можно сравнить с генеральским званием.

Самолет - место, где защелкиваются ремни, раскладываются столики и угощают вкусным обедом. Кто-то будет лететь к океану, о котором долго мечтал, а кто то - в свадебное путешествие. Для пассажиров полет - это комфорт и всегда улыбчивые бортпроводники, но есть те, кто всегда остается за кадром.

Хоть за штурвалом мы привыкли видеть мужчин, но у неба есть свои правила. Оно выбирает не по силе рук, а по силе духа. Волевая, при этом невероятно обаятельная второй пилот авиакомпании "Белавиа" Наталья Титенкова, ведет за собой многотонную стального птицу Airbus сквозь облака и грозы.

Наталья Титенкова:

"Профессия сама меня выбрала, потому что когда училась в девятом классе, пришла заниматься в аэроклуб, летала на планерах. Потом поступила в Минск, перешла в аэроклуб в Боровой. Там уже летала на Як-52. Полетала год, потом мне предложили попробовать поступить в Военную академию на авиационных факультет, потому что был первый набор девушек на летную специальность".

Рабочий день пилота идет точно не по шаблону. В неделю может быть несколько командировок. Как призналась Наталья, супруг и сыновья относятся с пониманием, ведь ее уже не остановить.

"Я не привыкла сидеть на месте. Мне нужно быть в движении и сменять локации, действия. Как сказала моя знакомая: старость меня дома не застанет", - с улыбкой поделилась пилот авиакомпании. К слову, в смене часовых поясов и городов рождается не просто карьера, а целое предназначение. Пилоты - это "закадровые" проводники в мир нового и неизведанного.

У каждого в жизни есть свое предназначение, которое важно найти. Когда человек на своем месте, то уже он не ходит на работу, а занимается любимым делом. И в этом абсолютно уверена Наталья Титенкова.

Количество покоренных стран эффектная брюнетка перестала считать давно, ведь уже это воспринимается как рутина. Тем не менее для нее это стиль жизни, а для окружения - восторг и уважение.

Пилот сказала, что чаще всего слышит слова восхищения, удивления, но вместе с этим начинают задавать много вопросов: не страшно ли летать, почему выбрала такую профессию…

Мой идеальный рабочий день? Каждый мой рабочий день идеальный! Наталья Титенкова

Плох тот солдат, кто не мечтает стать генералом. В небе эти звания звучат иначе. 4,2 тыс. часов налета - это не просто число в летной книжке, а фундамент из опыта, решений и сотен благополучных посадок.

"Каждый второй пилот мечтает быть командиром, поэтому моя следующая цель - стать им. Иногда я задумываюсь, что бы делала, если бы не авиация, но пока ответа я не нашла", - сказала она.

Когда небо становится не работой, а призванием, то все остальные дороги перестают существовать. Олег Салтовский - командир отряда пилотов и заслуженный пилот Беларуси. Это как звание генерала, но только в гражданской авиации. За 37 лет пилотажа ему покорились 20 тыс. часов в небе. Эту цифру в Беларуси переступили единицы. За карьеру он пережил шквал критики, но, оглядываясь назад, путь, по которому он повел "Белавиа", оказался самым верным, и теперь с Беларусью считаются во всем мире.

Олег Салтовский:

"Стоял непростой выбор: пойти по пути автоматизации, что требуют мануалы, (руководство по авиационной технике, производители Boeing, Airbus, Embraer, т.е. автопилотные полеты) или пойти по пути ручного управления. И белорусская компания пошла по пути ручного управления".

Командир отряда пилотов уверенно заявил, что любой самолет летит сам, управлять им надо только по исключению отклонений, поэтому учат пилотов летать вручную. "Включаем автопилот. Включился - хорошо. Не включился - продолжаем полет вручную", - отметил Олег Салтовский.

И это принесло плоды и в уровне безопасности, и в подготовке летного состава. К слову, за последние 15 лет произошли десятки техногенных катастроф, причина которых крылась в отсутствии навыков ручного управления самолетом. Заслуженный пилот Беларуси рассказал, что был на конференции в ОАЭ, куда Беларусь была приглашена как мировой эксперт по мэнуал флайту, т.е. по ручному управлению. На полях конференции компании Etihad Airways, Emirates, Flydubai, Qatar Airways заявили о готовности сотрудничать с Беларусью. Согласны заключить договоры, невзирая на санкции, тренажерные центры Омана, Катара, Эфиопии, Индии, Турции.

Пока горячие головы душили санкциями, "Белавиа" сделала петлю в небе и задала новые траектории движения. В октябре 2025-го штурмовали целых три дальнемагистральных рейса - в Китай, во Вьетнам и на Шри-Ланку. Белорусский авиаперевозчик может по праву гордиться своей надежностью, а доверие пассажиров уже исчисляется сотнями спасенных жизней.

Игорь Голуб, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

"Мы готовы всегда выполнять сложную задачу, от которой отказываются авиационные компании других стран. Простые примеры - эвакуационные рейсы в сложные периоды. Вспомним 2023 год, Израиль. В сектор Газа тоже выполнялись эвакуационные рейсы компании "Белавиа". По первой же команде граждане Беларуси были вывезены к себе на родину. В ковидный период все авиакомпании отказались от перевозок, а Беларусь не останавливала свою работу".

Дорогу белорусскому авиафлоту прокладывает воздушная команда в 10 тыс. сотрудников. Это те, кто обслуживает технику, пассажиров, обеспечивает безопасность в небе и на земле. Это искусство, требующее огромного труда, подготовки и дисциплины, ведь в воздухе не место для ошибок, но зато это место, где каждый день рождается новое совершенство.