В 2018 году Беларусь принимала XXXI конгресс Ассоциации участников космических полетов

В Центральном ботаническом саду в 2018 году заложили Аллею космонавтов в честь международного конгресса Ассоциации космических полетов, который состоялся в Минске. Тогда, в 2018 году, мы только мечтали о полете в космос, хотя были уже и Коваленок, и Климук, и Новицкий, но чтобы с белорусским паспортом - такого не было. Хотя нас уже тогда считали космической державой. Вообще космических стран 90, был объявлен конкурс среди тех, кто хочет принять этот форум. И Беларусь победила.

Бортинженер МКС Олег Артемьев гордится своими корнями, на конгрессе рассказал, что родственно связан с Беларусью "Мой папа Артемьев Герман Алексеевич родился в поселке Друя Витебской области. И сейчас вместе с моей мамой проживает в городе Витебске. Жена моя тоже родилась в Беларуси в городе Барановичи. Вас нигде так не примут, как в Беларуси. Добрее народа и страны на свете нет", - сказал он.

Это обращение записано во время его второго полета в космос. Там, на орбите, еще работали, как это принято говорить, в атмосфере дружбы и взаимопонимания и русские, и американцы, и белорусы.

Олег Новицкий, летчик-космонавт:

"Это было очень приятно. Я как-то чувствовал свою принадлежность к этому, поскольку благодаря трем космонавтам весь мир знает, что Беларусь - космическая держава. Естественно, проведение конгресса - это была просто замечательная идея. Он был проведен на очень высоком уровне. Впечатления у моих коллег, причем не только из России, а из других государств, были самые высокие. Поскольку, во-первых, конгресс открывал сам Президент Александр Григорьевич. Не в каждом государстве космонавта удостаивают такой чести".

Показательным моментом, по словам космонавта, было то, что после приезда всем выдавали белорусские подарки. И на следующий день половина астронавтов, космонавтов была наряжена в национальные рубашки. И с удовольствием в них ходили как по Минску, так и по отелю. "После этого должен быть конгресс в Америке. Они сказали, что на таком уровне повторить конгресс не сможем. Это было тоже приятно. Насколько ответственно и душевно подошло правительство, естественно, Президент к такому мероприятию", - вспоминает Олег Новицкий.

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Белорусская космическая отрасль тащит вверх за собой десятки смежных сфер. Например, производство новых материалов, наноструктур. Например, космические зеркала особой гладкости. В мире всего два их ведущих производителя: Соединенные Штаты Америки и Беларусь.

"Мне приходилось принимать решение по развитию космической отрасли в Беларуси. И скажу прямо, если бы не было их, наших космонавтов, вряд ли мы в Беларуси взялись бы за эту тему, сказал в 2018 году Александр Лукашенко. - Но нам уже было стыдно после распада Советского Союза не продолжить космическую тему в Беларуси, насколько это возможно. И сегодня мы не жалеем. Много было сопротивления, разговоров. Это новая была тема для Беларуси. Но, тем не менее, мной были приняты решения прежде всего потому, что это самые новые технологии. Новейшие технологии, которые потянули за собой целый сектор экономики. Это способствует подъему Беларуси на более высокий уровень. И это способствует тому, что Беларусь стала в ряд высокоразвитых цивилизованных государств - атомная энергетика, космонавтика, другие направления. Это новое направление развития Беларуси уже в период ее независимости и суверенитета".

Новое покорение космоса состоялось в октябре 2018-го - спутник БГУ БСУ САД-1 стал третьим белорусским аппаратом, оказавшимся на орбите. Запуск прошел с космодрома Цзюцюань в Китае. Университетская разработка позволяла изучать радиационные поля, околоземное пространство, осуществлять дистанционное зондирование Земли. Присутствовала и образовательная составляющая - наноспутник использовался как летающая учебно-научная лаборатория.

Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ: