В 2018-м открылся обновленный стадион "Динамо" - страна была в ожидании II Европейских игр

На открытии стадиона "Динамо" после реконструкции Александр Лукашенко сказал: "Мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе. И я знаю, что очень много, к счастью, живых легенд этого стадиона. И принимая решение о его возрождении, а фактически о рождении на его базе нового физкультурно-спортивно-культурного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал судьбу с этим стадионом, кто жил на этом стадионе, кто ходил на игры, матчи и концерты. А их еще миллионы, слава богу... Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия".