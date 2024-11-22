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В 2018-м открылся обновленный стадион "Динамо" - страна была в ожидании II Европейских игр

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Фееричные кадры футбольного матча 2018 года - минское "Динамо" в первом матче третьего отборочного раунда Лиги Европы четырежды пробивала оборону санкт-петербургского "Зенита".

Матч прошел на обновленном стадионе "Динамо", который после реконструкции открылся месяцем ранее. 5 с половиной лет он на паузе.

"У меня крылья поднимаются", - восторженно поделился впечатлениями заслуженный тренер СССР Эдуард Малофеев. "Лечу просто", - эмоционально жестикулировал он.

"Динамо" с точки зрения строителей - новый стадион. От старой доброй арены остается только всеми узнаваемый исторический образ с аркадой - памятник архитектуры.

Полина Кусенкова, главный архитектор проекта по реставрации:

"Стадион - сама большая арена. Она удобна для посетителей, потому что здесь обеспечены достаточно широкие проходы, сектора разделены ограждениями. Вместимость 22 246 человек".

Впервые на "Динамо" появилась крыша, которая закрывает от непогоды около 80 % сидений. Возведение кровли оказалось наиболее трудоемким процессом.

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На открытии стадиона "Динамо" после реконструкции Александр Лукашенко сказал: "Мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе. И я знаю, что очень много, к счастью, живых легенд этого стадиона. И принимая решение о его возрождении, а фактически о рождении на его базе нового физкультурно-спортивно-культурного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал судьбу с этим стадионом, кто жил на этом стадионе, кто ходил на игры, матчи и концерты. А их еще миллионы, слава богу... Отныне на "Динамо" постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия".

С открытия "Динамо" начинается обратный отчет: Беларусь была в ожидании II Европейских игр, которые должны были пройти в 2019-м.

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