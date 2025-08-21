3.70 BYN
В 2025 году систему образования Минской области пополнили более 900 педагогов
Автор:Редакция news.by
В 2025 году систему образования Минской области пополнили более 900 педагогов. Дипломированные специалисты уже прибыли на первые рабочие места.
Кто-то стал частью слаженной команды, а для коллектива 2-й школы из Фаниполя миссия вдвойне ответственная: коллеги готовят новый дом знаний к премьере 1 сентября. Штат уже укомплектован: шаг в профессиональное будущее и первое место работы здесь будет у 25 молодых специалистов. Сейчас они осваиваются в Фаниполе и помогают в благоустройстве школы.
Школа номер два в Фаниполе - это современное учреждение образования. Объект рассчитан на 1050 мест, это три блока со своим современным оснащением: от бассейна и скалодрома до комнаты психологической разгрузки и фитобара.