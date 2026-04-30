В 2026 году школьные выпускные вечера по всей Беларуси пройдут 12 июня

Стала известна дата проведения в Беларуси выпускных вечеров. В учреждениях общего среднего образования выпускные пройдут 12 июня.

Основной площадкой традиционно станут школы, но если возможности учреждения ограничены, например из-за большого количества выпускников или особенностей застройки, мероприятие можно перенести в социокультурные учреждения.

К проведению праздника подготовлены методические рекомендации, в них изложены основные подходы и направления организации выпускных вечеров. Традиционно это торжественная часть и развлекательный блок.

Также в рамках праздника может проводиться встреча рассвета как символ вступления во взрослую жизнь.