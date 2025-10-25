3.67 BYN
В а/г Жировичи на субботнике готовили площадку для будущего парка
К республиканскому субботнику в Гродненской области присоединилось более 260 тыс. человек. В агрогородке Жировичи коллектив Гродненского облисполкома вместе с жителями наводит порядок, чтобы духовный центр Беларуси стал еще уютнее и краше.
Трудовой десант убирает ветхие постройки, расчищает территорию, высаживает деревья. Кроме того, ведется работа по подготовке площадки под будущий парк.
Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома:
"Большой земельный массив, который мы освободим от дикорастущей растительности, от ветхих хозпостроек, будет спланирован крупной техникой, разбито геометрически видение, как этот парк должен выглядеть. Думаю, что в следующий субботник, который мы проведем на уровне Слонимского района весной, здесь действительно будет парк".
Собранные средства направят на строительство Национального исторического музея Беларуси, а также на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря, духовного сердца страны.
25 октября по всей Гродненщине трудились и над обновлением зеленых зон. В Скидельском лесхозе, например, на территории более чем в 5 гектаров заложили дендропарк (высадили деревья, кустарники и проложили тематические аллеи).