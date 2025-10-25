В а/г Жировичи на субботнике готовили площадку для будущего парка

К республиканскому субботнику в Гродненской области присоединилось более 260 тыс. человек. В агрогородке Жировичи коллектив Гродненского облисполкома вместе с жителями наводит порядок, чтобы духовный центр Беларуси стал еще уютнее и краше.

Трудовой десант убирает ветхие постройки, расчищает территорию, высаживает деревья. Кроме того, ведется работа по подготовке площадки под будущий парк.

Виктор Пранюк, зампредседателя Гродненского облисполкома:

"Большой земельный массив, который мы освободим от дикорастущей растительности, от ветхих хозпостроек, будет спланирован крупной техникой, разбито геометрически видение, как этот парк должен выглядеть. Думаю, что в следующий субботник, который мы проведем на уровне Слонимского района весной, здесь действительно будет парк".

Собранные средства направят на строительство Национального исторического музея Беларуси, а также на благоустройство территории Свято-Успенского Жировичского монастыря, духовного сердца страны.