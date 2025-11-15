Километры жизни - как приходилось неделями стоять на литовской границе

Все литовские фуры, которые оставались на обочинах дорог у пунктов пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", размещены на специальных площадках. Сделано это для комфорта и безопасности дорожного движения. Фуры, которые стояли у обочин, мешали проезду. Это реакция на жалобы водителей о том, что большегрузы нарушали ПДД.

Часть водителей уже уехала домой (их, подчеркнем, никто не удерживает). А для тех, кто остался, мы создали все комфортные условия. Также по сообщениям ГТК, въезжающие из России литовские фуры доставляют в установленные места. Такие фуры размещаются в разных регионах страны на складах временного хранения ведомственных ПТО и находятся под таможенным контролем. Дальнейшее перемещение этих машин возможно только после возобновления властями Литвы нормального движения через пункты пропуска "Мядининкай" и "Шальчининкай".

Помните эти километровые очереди на литовской границе? Как находились там по несколько суток, а то и неделями реально жили (эти кадры мы вам уже показывали). Полевые кухни, души на заправках, выездные обеды - все справлялись кто как мог. Даже тогда не выдерживали и уезжали. И в основном это были машины на литовских номерах.

Все литовские фуры размещены на спецстоянках

Вильнюс за последний месяц вообще не мог определиться - то открывая, то закрывая, то ограничивая передвижения, почему-то решая за Минск, кто может и не может ездить по сопредельным территориям. Когда стало понятно, что Литва даже своих не пускает, эти грузы не было смысла держать вдоль дороги. Да и поступали жалобы, что нарушают ПДД. Цивилизованно мы освободили проезд - большегрузы разместили на охраняемых специализированных площадках.

"Я приехал груженым и в Бресте стоял больше 10 дней. У меня литовский прицеп был. Сейчас направили по требованию сюда. Что говорят? Условия хорошие здесь. Территория чистая, уборная есть, чисто все. Душ есть, стиралка есть, магазины. Есть поликлиника даже, в которую, нам сказали, можете обратиться без проблем", - рассказал дальнобойщик.

Некоторые говорят, что ждать не будут, сразу поедут по домам. Да и мы здесь никого не держим.

"Я поеду домой, а делать ничего не сделаем, пока не откроется граница", - рассказал водитель.

"Каждый день ждем открытие, каждый день ждем понедельника, что что-то поменяется. Нехорошо, страдают люди. Условия хорошие здесь, все есть для быта, но машины стоят. Заработка нет, клиенты груза ждут, груженый прицеп не может выехать", - расстроен дальнобойщик.

"Берестовица", "Каменный Лог", "Котловка", "Бенякони", "Сморгонь" - фуры под наблюдением, дежурят машины МЧС, милиция вместе с таможенниками обеспечивают порядок на подъездных дорогах.

Дмитрий Парфенов, начальник таможенного поста "Бенякони" Гродненской региональной таможни:

"Все оставшиеся на обочинах возле пунктов пропуска литовские фуры размещены на специально установленных площадках. Всего на стоянках находится порядка 1300 литовских грузовиков. Осуществляется круглосуточная охрана данных площадок".

Дмитрий Резенков, начальник УВД Гродненского облисполкома:

"На дорогах скопились бесхозно брошенные прицепы и полуприцепы литовской регистрации, без тягачей. Указанные транспортные средства располагались хаотично, создавая угрозу безопасности движения и предпосылки для совершения ДТП. В этой связи глава милицейского ведомства поручил эвакуировать их на охраняемые стоянки. В настоящее время этот процесс завершен".

На что подписалась Литва?

Потери перевозчики уже подсчитывают - стоимость стоянки за сутки составляет 120 евро плюс время ожидания, не говоря о том, что внутри находится товар, и что важно - сам водитель, который тоже должен чем-то питаться. Все это далеко не маленькие деньги. Только на этом, не говоря уже про репутационные проблемы, литовский бизнес может потерять до 10 млн евро.

"Польша объявила, что открываются границы. Это будет очень плохо для литовских перевозчиков, потому что все грузы пойдут сейчас через Польшу на Азию, из Азии. Пострадают литовцы из-за того, что закрыли границу. Но я думаю, в скором времени должны они одуматься", - считает водитель.