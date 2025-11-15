3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
Стенографистки - секретные "агенты" Белорусского радио в 80-е
Начало 80-х БССР встретила в наилучшей форме. Одна из самых преуспевающих союзных республик.
Жили "как при коммунизме”. В 80-м Минск стал городом - спутником Москвы. Открылась трасса-олимпийка. Потом в 84-м - метрополитен. В числе первых на месте событий были журналисты Белорусского радио.
Прямые эфиры с запуска крупных предприятий, открытый микрофон для хлеборобов, интервью с деятелями культуры. У Белорусского радио корреспондентская сетка по всей стране. Были и свои секретные "агенты" - стенографистки.
Профессии стенографистки уже не существует. А тогда в их уши информация влетала первой, а затем быстро напечатанный текст отдавали в эфир.
Елена Юшкевич, стенографистка Белорусского радио:
"У нас была связь, называлась "правительственная связь". Это 26-й прямой. Мы снимаем трубку, и включается телефонистка. Если мне нужен корреспондент в Полоцке или в Солигорске, они найдут корреспондента этого, который мне необходим".
"Они звонили каждое утро, давали не менее двух информаций в день", - писатель, теле- и радиоведущий Наум Гальперович.
На радио оперативнее, чем на ТВ. Склеивать на бобинной пленке приходилось только звук. Хотя свои "тяжести" все же были.
Валерий Радуцкий, директор международного радио "Беларусь":
"Самым сложным и самым тяжелым было таскать репортер на плече, который весил килограммов, по-моему, 6 или 7, здоровенные. Стояли в каждой комнате эти МЭЗы - огромнейшие такие магнитофоны, где мы сами монтировали на слух материалы, которые потом шли в эфир".
Биография Белорусского радио - в одном фильме. Телеканал "Первый информационный" подготовил документальный метр к 100-летию отечественного радиоэфира. Как начиналась история длиной в целый век и кто влюбил в радио всю страну? Интервью с кумирами миллионов, медиаменеджерами и теми, кто сегодня в ответе за частоту. Исторические подробности, которых вы не найдете в учебниках по журналистике. Не пропустите документальный фильм "Слушая время"