Стенографистки - секретные "агенты" Белорусского радио в 80-е

Начало 80-х БССР встретила в наилучшей форме. Одна из самых преуспевающих союзных республик.

Жили "как при коммунизме”. В 80-м Минск стал городом - спутником Москвы. Открылась трасса-олимпийка. Потом в 84-м - метрополитен. В числе первых на месте событий были журналисты Белорусского радио.

Прямые эфиры с запуска крупных предприятий, открытый микрофон для хлеборобов, интервью с деятелями культуры. У Белорусского радио корреспондентская сетка по всей стране. Были и свои секретные "агенты" - стенографистки.

Профессии стенографистки уже не существует. А тогда в их уши информация влетала первой, а затем быстро напечатанный текст отдавали в эфир.

Елена Юшкевич, стенографистка Белорусского радио:

"У нас была связь, называлась "правительственная связь". Это 26-й прямой. Мы снимаем трубку, и включается телефонистка. Если мне нужен корреспондент в Полоцке или в Солигорске, они найдут корреспондента этого, который мне необходим".

"Они звонили каждое утро, давали не менее двух информаций в день", - писатель, теле- и радиоведущий Наум Гальперович.

На радио оперативнее, чем на ТВ. Склеивать на бобинной пленке приходилось только звук. Хотя свои "тяжести" все же были.

Валерий Радуцкий, директор международного радио "Беларусь":

"Самым сложным и самым тяжелым было таскать репортер на плече, который весил килограммов, по-моему, 6 или 7, здоровенные. Стояли в каждой комнате эти МЭЗы - огромнейшие такие магнитофоны, где мы сами монтировали на слух материалы, которые потом шли в эфир".

