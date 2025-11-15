Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Стенографистки - секретные "агенты" Белорусского радио в 80-е

Тетрадь со скрописью

Начало 80-х БССР встретила в наилучшей форме. Одна из самых преуспевающих союзных республик.

Жили "как при коммунизме”. В 80-м Минск стал городом - спутником Москвы. Открылась трасса-олимпийка. Потом в 84-м - метрополитен. В числе первых на месте событий были журналисты Белорусского радио.

Прямые эфиры с запуска крупных предприятий, открытый микрофон для хлеборобов, интервью с деятелями культуры. У Белорусского радио корреспондентская сетка по всей стране. Были и свои секретные "агенты" - стенографистки.

Профессии стенографистки уже не существует. А тогда в их уши информация влетала первой, а затем быстро напечатанный текст отдавали в эфир.

Елена Юшкевич, стенографистка Белорусского радио

Елена Юшкевич, стенографистка Белорусского радио:

"У нас была связь, называлась "правительственная связь". Это 26-й прямой. Мы снимаем трубку, и включается телефонистка. Если мне нужен корреспондент в Полоцке или в Солигорске, они найдут корреспондента этого, который мне необходим".

"Они звонили каждое утро, давали не менее двух информаций в день", -  писатель, теле- и радиоведущий Наум Гальперович.

На радио оперативнее, чем на ТВ. Склеивать на бобинной пленке приходилось только звук. Хотя свои "тяжести" все же были.

Валерий Радуцкий, директор международного радио "Беларусь"

Валерий Радуцкий, директор международного радио "Беларусь":

"Самым сложным и самым тяжелым было таскать репортер на плече, который весил килограммов, по-моему, 6 или 7, здоровенные. Стояли в каждой комнате эти МЭЗы - огромнейшие такие магнитофоны, где мы сами монтировали на слух материалы, которые потом шли в эфир".

МЭЗы - огромнейшие такие магнитофоны

Биография Белорусского радио - в одном фильме. Телеканал "Первый информационный" подготовил документальный метр к 100-летию отечественного радиоэфира. Как начиналась история длиной в целый век и кто влюбил в радио всю страну? Интервью с кумирами миллионов, медиаменеджерами и теми, кто сегодня в ответе за частоту. Исторические подробности, которых вы не найдете в учебниках по журналистике. Не пропустите документальный фильм "Слушая время"

